ВС РФ обстреляли экопарк под Харьковом: есть жертвы (видео)

Во время эвакуации африканских буйволов из экопарка погиб 15-летний подросток, еще двое людей были тяжело ранены.

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Российские войска обстреляли региональный ландшафтный парк с зоопарком "Фельдман-Экопарк" возле Харькова во время эвакуации африканских буйволов. В результате вражеского обстрела погиб один человек, еще двое были тяжело ранены. Об этом рассказал основатель экопарка и Народный депутат Украины Александр Фельдман в Facebook.

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По его словам, под обстрел попала команда сотрудников парка и волонтеры, весь транспорт, на котором они приехали, был уничтожен. Погибшему было всего 15 лет, он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Фельдман добавил, что это уже шестая жертва за время полномасштабного российского вторжения. За жизнь двоих раненых борются врачи

Кроме того, он рассказал, что на территории экопарка обнаружили двух русских солдат, как они попали туда — неизвестно.

[ + – ] Обстрел экопарка за день до этого, 4 мая

Напомним, 5 апреля Александр Фельдман заявил, что экопарка под Харьковом больше нет. По его словам, "Фельдман-Экопарк" разрушен в результате авиаударов и ракетных обстрелов. Фельдман также добавил, что если не найдут место, куда эвакуировать животных, то их усыпят.

Ранее, 31 марта в экопарке Фельдмана во время обстрела погибла пара бизонов. У пары животных остался десятимесячный малыш. Однако тогда его не могли вывезти, потому что вольер животного легко простреливается со стороны россиян.