ЗС РФ обстріляли екопарк під Харковом: є жертви (відео)

Під час евакуації африканських буйволів із екопарку загинув 15-річний підліток, ще двоє людей були тяжко поранені.

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Російські війська обстріляли регіональний ландшафтний парк із зоопарком "Фельдман-Екопарк" біля Харкова під час евакуації там африканських буйволів. Унаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще двоє були тяжко поранені. Про це розповів засновник екопарку та народний депутат України Олександр Фельдман у Facebook.

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За його словами, під обстріл потрапила команда співробітників парку та волонтери, весь транспорт, на якому вони приїхали, було знищено. Загиблому було лише 15 років, він допомагав батькам у годівлі й евакуації тварин. Фельдман додав, що це вже шоста жертва під час повномасштабного російського вторгнення. За життя двох поранених борються лікарі

Крім того, він розповів, що на території екопарку виявили двох російських солдатів, як вони потрапили туди — невідомо.

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Нагадаємо, 5 квітня Олександр Фельдман заявив, що екопарку під Харковом більше немає. За його словами, "Фельдман-Екопарк" зруйнований унаслідок авіаударів і ракетного обстрілу. Фельдман також додав, що якщо не знайдуть місця, куди евакуювати тварин, їх присплять.

Раніше, 31 березня, в екопарку Фельдмана під час обстрілу загинула пара бізонів. У пари тварин залишилося десятимісячне маля. Однак тоді його не могли вивезти, тому що вольєр тварини легко прострілюється з боку росіян.