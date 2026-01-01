Атака ЗС РФ на "Фельдман Екопарк": у мережі показали масштаби руйнувань (фото, відео)

У перший день нового року російські окупанти атакували КАБом територію "Фельдман Екопарк" під Харковом. У результаті поранено волонтерку, загинули птахи, розбіглися налякані тварини.

Попадання припало біля зимових вольєрів хижаків і пташника, розповів у коментарі "Суспільне. Харків" засновник парку Олександр Фельдман. А Telegram-канал "Де у Харкові" показав, який зараз вигляд має територія.

На відео — зруйновані та пошкоджені вольєри, а співробітники розбирають завали. Одна з жінок несе на руках врятованого птаха, притискаючи його до себе.

Журналісти "Суспільного" теж показали кадри наслідків. На одному з фото — павич, який забрався вище на дерево.

Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Адміністрація парку вже опублікувала на своїх сторінках у соцмережах відео, де показано масштаби руйнувань, які вкотре заподіяли російські окупанти.

Відео дня

"Загинуло багато птахів, їхня кількість уточнюється. Також поранення отримали леви, стан тигрів невідомий — вони сховалися в напівзруйнованих приміщеннях. Фахівці очікують на нову рушницю із седативним препаратом, щоб їх приспати та перемістити в інше приміщення, оскільки все необхідне обладнання було в зруйнованій будівлі та наразі недоступне. Операція з порятунку тварин триває, розміри завданих збитків уточнюються", — йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, внаслідок атаки на "Фельдман Екопарк" загинули елітні птахи.

Також повідомлялося, що після атаки на Одесу згоріло відділення "Нової пошти" і посилки на 2,3 млн гривень.