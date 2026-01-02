ЗС РФ атакували Харків: зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок, подробиці

Удень 2 січня російські окупанти атакували центр Харкова. За словами мера Ігоря Терехова, є постраждалі серед цивільних.

Удар припав на житловий багатоповерховий будинок у Київському районі міста, повідомив Терехов. За його словами, є суттєві руйнування, постраждали люди. Уже відомо про 12 поранених.

Як розповів у коментарі "Суспільне. Харків" директор комунального закладу охорони здоров'я "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктор Забашта, серед поранених унаслідок вибухів у Харкові є люди у важкому та середньому стані. У постраждалих осколкові поранення та переломи кінцівок.

За його словами, кількість постраждалих може збільшитися, оскільки під завалами можуть бути люди.

Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев інформує, що, крім багатоповерхівки, також пошкоджено супермаркет.

Відео дня

На черговий терористичний акт ЗС РФ відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети. Прямо по житловій забудові. Один із будинків сильно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих невідома", — написав він.

Політик наголосив, що саме так росіяни ставляться до життя і людей — продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу і насамперед Сполучених Штатів у дипломатичному процесі.

"Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і щодня робить усе, щоб тривала війна. Саме тому і підтримка України має тривати, і кожного дня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей. Дякую всім, хто з Україною!" — наголосив глава держави.

Напередодні російські окупанти атакували КАБом "Екопарк Фельдмана" в передмісті Харкова. Пошкоджено зимові вольєри та пташник, загинули цінні птахи. Пізніше адміністрація парку показала в мережі масштаби руйнувань.

Новина доповнюється.