"Ставилися безвідповідально": DeepState про військових, що утримували позиції на Сумщині

Військових Сил оборони, які перебували на позиціях біля села Грабовське, не перевіряли та не контролювали. Тому бійці, як стверджується, недбало ставилися до служби.

Група, "схожа на особовий склад зі зброєю", яка утримувала позиції біля Грабовського Сумської області, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання поставлених перед ними задач. Про це пишуть аналітики ресурсу DeepState.

Бійців, як стверджується, не перевіряли та не контролювали.

Зокрема, як зазначають у DeepState, військові нібито надавали свою табельну зброю місцевим мешканцям, не зважали на ворожі дрони та могли, попри російські БПЛА, влаштовувати "бенкети".

Аналітики також опублікували декілька фото з села, які, ймовірно, є скріншотами відеозаписів, зроблених з безпілотників.

Село Грабовське на Сумщині Фото: DeepStateMAP

Наразі село перебуває в "сірій зоні", йдеться у повідомленні, у якому наголошується, що населений пункт знаходиться під постійними ураженнями українських дронів.

У DeepState наголошують, що зазначена ситуація доводить на необхідності проведення аудиту прикордонних ділянок та утримання позицій.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 грудня, російські війська увійшли в село Грабовське та вивезли до РФ понад п'ятдесят людей для проведення так званих "фільтраційних заходів". У населеному пункті, яке розташоване безпосередньо на кордоні, залишалися цивільні, які відмовилися від евакуації. Також повідомлялося, що російські підрозділи пересувалися у напрямку хутора Високий та села Рясне.

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, що росіяни примусово вивезли до РФ чоловіків та жінок похилого віку, найстаршій із яких 89 років.

В Об'єднаних силах інформували, що у прикордонному селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці вибивають російських окупантів на їхню територію.