ЗС РФ увірвались до прикордонного села на Сумщині та депортували понад 50 мешканців, — ЗМІ (відео)

У ніч на суботу, 20 грудня, російські війська увійшли в прикордонне село Грабовське Краснопільського району Сумської області. Окупанти вивезли до РФ понад п'ятдесят людей.

У населеному пункті, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону, живуть цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Про це інформує видання "Кордон.Медіа".

Українських громадян, як повідомляється, вивезли у Росію для проведення так званих "фільтраційних заходів".

Село Грабовське розташоване на кордоні з РФ Фото: Deep State

Також видання повідомляє, що російські підрозділи пересуваються у напрямку хутора Високий та села Рясне.

Відстань від Грабовського до Рясного

У Рясному, яке розташоване від кордону на відстані трохи більш як 4 км, ще вранці залишалися цивільні мешканці, але вже увечері "Червоний Хрест", "Білі Янголи" та представники влади розпочали евакуацію. Загалом, як зазначається, погодилися виїхати лише чверть усіх мешканців, які там перебували. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися.

Відео дня

Жителька Краснопільської громади, яку евакуювали через загострення ситуації на прикордонні розповіла, що у Грабовське та Рясне увійшли росіяни.

Водночас представник "Червоного Хреста" розповів, що евакуацію вдалося провести через сприятливі погодні умови, а саме туман та паморозь, які не дозволяли росіянам запускати fpv-дрони.

Староста села Грабовське Лариса Кремезна підтвердила "Суспільному", що у населеному пункті залишалося з півсотні людей, яких вивезли на територію РФ. Утім, дітей серед них не було, зазначила вона.

Водночас співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Микула підтвердив "Суспільному", що у районі Грабовського є активізація російських військ, однак ситуація наразі уточнюється.

"Українська правда" з посиланням на джерела у військових колах інформує, що росіяни вже декілька днів намагаються штурмувати ділянку кордону в районі Грабовського. Але, як наголошується, ЗС РФ отримує відсіч та просунутися вглиб Сумщини не можуть.

Інформація від Генштабу

За добу на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. ЗС РФ здійснили 59 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На момент публікації матеріалу українське командування офіційно не коментувало інформацію про можливий прорив ЗС РФ до Грабовського та депортацію місцевих мешканців на територію Росії.

Нагадаємо, Фокус писав, що вдень 12 грудня росіяни вдарили по спортивній школі в Шостці Сумської області двома безпілотниками. В момент удару в закладі тренувалися діти.