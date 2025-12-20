ВС РФ ворвались в приграничное село на Сумщине и депортировали более 50 жителей, — СМИ (видео)

В ночь на субботу, 20 декабря, российские войска вошли в приграничное село Грабовское Краснопольского района Сумской области. Оккупанты вывезли в РФ более пятидесяти человек.

В населенном пункте, который расположен непосредственно на линии границы, живут гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Об этом информирует издание "Кордон.Медиа".

Украинских граждан, как сообщается, вывезли в Россию для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".

Село Грабовское расположено на границе с РФ Фото: Deep State

Также издание сообщает, что российские подразделения передвигаются в направлении хутора Высокий и села Рясное.

Расстояние от Грабовского до Рясного

В Рясном, которое расположено от границы на расстоянии чуть более 4 км, еще утром оставались гражданские жители, но уже вечером "Красный Крест", "Белые Ангелы" и представители власти начали эвакуацию. В общем, как отмечается, согласились выехать только четверть всех жителей, которые там находились. Другие, несмотря на предупреждение о ситуации, остались.

Жительница Краснопольской громады, которую эвакуировали из-за обострения ситуации на границе, рассказала, что в Грабовское и Рясное вошли россияне.

В то же время представитель "Красного Креста" рассказал, что эвакуацию удалось провести из-за благоприятных погодных условий, а именно тумана и изморози, которые не позволяли россиянам запускать fpv-дроны.

Староста села Грабовское Лариса Кремезная подтвердила "Суспільному", что в населенном пункте оставалось около полусотни человек, которых вывезли на территорию РФ. Впрочем, детей среди них не было, отметила она.

В то же время соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула подтвердил "Суспільному", что в районе Грабовского есть активизация российских войск, однако ситуация уточняется.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в военных кругах информирует, что россияне уже несколько дней пытаются штурмовать участок границы в районе Грабовского. Но, как отмечается, ВС РФ получает отпор и продвинуться вглубь Сумщины не могут.

Информация от Генштаба

За сутки на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять атак российских захватчиков, говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. ВС РФ осуществили 59 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

На момент публикации материала украинское командование официально не комментировало информацию о возможном прорыве ВС РФ к Грабовскому и депортации местных жителей на территорию России.

Напомним, Фокус писал, что днем 12 декабря россияне ударили по спортивной школе в Шостке Сумской области двумя беспилотниками. В момент удара в заведении тренировались дети.