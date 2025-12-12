РФ обстреляла спортивную школу в Шостке: дети тренировались в заведении в момент удара

Россияне днем 12 декабря ударили по спортивной школе в Шостке Сумской области двумя беспилотниками. В момент удара в заведении проходила тренировка детей.

Об ударе по Шостке рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. По его словам, враг направил два ударных дрона по спортивной школе, где в тот момент проходила тренировка, но детей и тренеров успели эвакуировать в безопасное место.

"Это был прицельный удар по месту, где находились дети. Россияне направили туда два БПЛА", — рассказал глава ОГА.

По предварительным данным, погибших и раненых нет, но последствия удара по Шостке на момент публикации новости еще уточняются.

В местных пабликах пишут о сильном задымлении вокруг мест попадания.

Кроме того, Олег Григоров рассказал о вражеском минометном обстреле Середино-Будской громады, в результате которого получила ранение женщина 76 лет. Медики госпитализировали ее и оказывают необходимую помощь.

Перед тем по состоянию на утро 12 декабря в Сумской ОГА сообщали о более 20 российских обстрелов области за сутки, пострадали 14 населенных пунктов и 6 громад. Две женщины 40 и 63 лет погибли от удара КАБом в Великописаревской громаде, 50-летняя женщина получила ранения.

Напомним, в ночь на 8 декабря Россия "Шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке Сумской области, пострадали по меньшей мере семь человек.

Председатель Сумской ОГА Олег Григоров 14 ноября сообщал, что во время массированного удара РФ пострадало местное предприятие. В этот день по Сумам могла ударить запущенная из Крыма гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон".