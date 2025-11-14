Киев атаковали 430 дронов, "Кинжалы" и "Искандеры", на Сумы летел "Циркон": какие последствия удара РФ

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы Российской Федерации запустили 430 дронов различных типов и 18 ракет, среди них — баллистические "Искандеры" и аэробаллистические "Кинжалы". В Киеве погибли четыре человека, ранены почти 30, разрушены квартиры в многоэтажках. По Сумах мог ударить "Циркон", запущенный из Крыма.

В Киеве обломки баллистической ракеты "Искандер" повредили посольство Азербайджана, сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. На фото с места событий видны квартиры на верхних этажах с проломанными насквозь внешними стенами. На видео — кадры прилетов и работы средств ПВО. Фокус собрал информацию о ночном ударе ВС РФ в ночь с 13 на 14 ноября.

Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы предупредили о первых воздушных целях около 21:36 13 ноября. Атака длилась около восьми часов и была направлена, в основном, на Киев. На карте движения воздушных целей, составленной на основе докладов воздушного командования, видим, что дроны залетали по всей длине российско-украинской границы и с оккупированных территорий. Кроме того, с юга летели "Калибры", которые, петляя, заходили на Виннитчину и Житомирщину, из Брянска — баллистические ракеты "Искандер", из глубины РФ — "Кинжалы", запущенные с МиГ-31.

Ночной удар по Украине — траектория ракет и дронов 14 ноября Фото: Monitorwar

Ночной удар по Украине — Зеленский об обстреле 14 ноября

Зеленский сообщил, что от ночного удара РФ по Украине погибли четыре человека. Россияне атаковали Киев, Киевскую область, а также Харьковскую и Одесскую. Президент подтвердил удары "Кинжалов" и "Искандеров" по столице и "Циркона" по Сумах.

"Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика. Специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек", — написал Зеленский.

Воздушные силы об атаке РФ

Между тем появилась информация от Воздушных сил ВСУ о деталях обстрела 14 ноября. Командование сообщило, что россияне запустили по украинцам суммарно 449 средств поражения, и работали средства ПВО для сбивания целей:

дронов различных типов — 430 шт. (из них 300 "Шахедов"), сбили 405;

аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" из Рязанской области РФ — 3 шт., сбили две;

противокорабельная ракета "Циркон" — 1 шт;

крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр" — 6 шт., сбили шесть;

баллистические ракеты "Искандер-М"/КN-23 — 9 шт., сбили шесть.

"Зафиксировано попадание ракет [пять пропущенных — ред.] и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях. Основной удар — по Киеву. Пострадали также Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области", — говорится в сообщении ПС ВСУ.

Ночной удар по Украине — Воздушные силы об атаке РФ 14 ноября Фото: Воздушные силы ВСУ

Последствия ночной атаки

Киев и Киевская область. Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице от удара ВС РФ погибли четыре человека, ранены — 27, из них — двое детей: 15 пострадавших госпитализировали. Пожары и падение обломков произошли в Днепровском, Дарницком, Шевченковском, Подольском, Деснянском, Оболонском, Святошинском районах.

"Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", — подчеркнул Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночной атаки ВС РФ в столице произошло несколько аварийных отключений электроснабжения, но по состоянию на 8:51 повреждения устранили. Продолжаются плановые отключения электричества, а в Деснянском и Подольском районах есть проблемы с отоплением. Проблем с водой нет, подытожил городской голова.

Сумы и Сумская область. Глава Сумской ОГА Олег Григоров написал в Telegram, что по региону нанесли удар в 7 часов 14 ноября. Россияне попали по дороге в сторону населенного пункта Старое Село и она временно перекрыта. Кроме того, во время ночного обстрела ВС РФ попали по местному предприятию: начался пожар и задымленность. Позже чиновник добавил, что получили ранения два человека, а тревога продолжалась 17 часов подряд.

Одесская область. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате российского удара пострадала гражданская инфраструктура и объект энергетики. Кроме того, рядом загорелся жилой дом и гараж, получил ранения один человек. Для атаки ВС РФ запустили ударные дроны, говорится в сообщении.

Черкасская область. Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил о сбитии 30 дронов над регионом. По словам чиновника, раненых нет, но есть поврежденные частные дома в Черкасском, Золотоношском, Уманском районах.

Полтавская область. Глава Полтавской ОГА Владимир Когут не писал о последствиях ночного удара РФ, лишь предупреждал об угрозе для Полтавского, Лубенского и Кременчугского районов и для Миргорода.

Отметим, предыдущий массированный удар РФ состоялся в ночь на 8 ноября. Россияне запустили 450 воздушных средств поражения и после этого в "Центрэнерго" заявили о полном отсутствии генерации.

