Київ атакували 430 дронів, "Кинджали" та "Іскандери", на Суми летів "Циркон": які наслідки удару РФ

В ніч на 14 листопада Збройні сили Російської Федерації запустили 430 дронів різних типів та 18 ракет, серед них — балістичні "Іскандери" та аеробалістичні "Кинджали". У Києва загинуло четверо людей, поранено майже 30, зруйновані квартири у багатоповерхівках. По Сумах міг вдарити "Циркон", запущений з Криму.

У Києві уламки балістичної ракети "Іскандер" пошкодили посольство Азербайджану, повідомив у Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський. На фото з місця подій видно квартири на верхніх поверхах з проламаними наскрізь зовнішніми стінами. На відео — кадри прильотів та роботи засобів ППО. Фокус зібрав інформацію про нічний удар ЗС РФ в ніч з 13 на 14 листопада.

Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали попередили про перші повітряні цілі близько 21:36 13 листопада. Атака тривала близько восьми годин і була спрямована, переважно, на Київ. На карті руху повітряних цілей, складній на основі доповідей повітряного командування, бачимо, що дрони залітали по усій довжині російсько-українського кордону та з окупованих територій. Крім того, з півдня летіли "Калібри", які, петляючи, заходили на Вінниччину та Житомирщину, з Брянська — балістичні ракети "Іскандер", з глибини РФ — "Кинджали", запущені з МіГ-31.

Нічний удар по Україні - траєкторія ракет та дронів 14 листопада Фото: Monitorwar

Нічний удар по Україні — Зеленський про обстріл 14 листопада

Зеленський повідомив, що від нічного удару РФ по Україні загинуло четверо людей. Росіяни атакували Київ, Київську область, а також Харківську та Одеську. Президент підтвердив удари "Кинджалів" та "Іскандерів" по столиці та "Циркону" по Сумах.

"Близько 430 дронів і 18 ракет було в ударі, в тому числі балістика та аеробалістика. Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок", — написав Зеленський.

Повітряні сили про атаку РФ

Тим часом з'явилась інформація від Повітряних сил ЗСУ про деталі обстрілу 14 листопада. Командування повідомило, що росіяни запустили по українцях сумарно 449 засобів ураження, і працювали засоби ППО для збиття цілей:

дронів різних типів — 430 шт. (з них 300 "Шахедів"), збили 405;

аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" — 3 шт., збили дві;

протикорабельна ракета "Циркон" — 1 шт.;

крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр" — 6 шт., збили шість;

балістичні ракети "Іскандер-М"/КN-23 — 9 шт., збили шість.

"Зафіксовано влучання ракет [п'ять пропущених — ред.] та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях. Основний удар — по Києву. Постраждали також Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Черкаська області", — ідеться у дописі ПС ЗСУ.

Нічний удар по Україні - Повітряні сили про атаку РФ 14 листопада Фото: Повітряні сили ЗСУ

Наслідки нічної атаки

Київ та Київська область. Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив, що у столиці від удару ЗС РФ загинуло четверо людей, поранено — 27, з них — двоє дітей: 15 постраждалих госпіталізували. Пожежі та падіння уламків відбулись у Дніпровському, Дарницькому, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Оболонському, Святошинському районах.

"Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі", — наголосив Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічної атаки ЗС РФ у столиці сталось кілька аварійних відключень електропостачання, але станом на 8:51 пошкодження усунули. Тривають планові відключення електрики, а у Деснянському та Подільському районах є проблеми з опаленням. Проблем з водою немає, підсумував міський голова.

Суми та Сумська область. Глава Сумської ОВА Олег Григоров написав у Telegram, що по регіону завдали удар о 7 год 14 листопада. Росіяни поцілили по дорозі у бік населеного пункту Старе Село та її тимчасово перекрито. Крім того, під час нічного обстрілу ЗС РФ поцілили по місцевому підприємству: почалась пожежа та задимленість. Згодом посадовець додав, що отримали поранення двоє людей, а тривога тривала 17 годин поспіль.

Одеська область. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару постраждала цивільна інфраструктура та об'єкт енергетики. Крім того, поруч загорівся житловий будинок та гараж, отримала поранення одна людина. Для атаки ЗС РФ запустили ударні дрони, ідеться у дописі.

Черкаська область. Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив про збиття 30 дронів над регіоном. Зі слів чиновника, поранених немає, але є пошкоджені приватні будинки у Черкаському, Золотоніському, Уманському районах.

Полтавська область. Глава Полтавської ОВА Володимир Когут не писав про наслідки нічного удару РФ, лише попереджав про загрозу для Полтавського, Лубенського та Кременчуцького районів і для Миргорода.

Зазначимо, попередній масований удар РФ відбувся в ніч на 8 листопада. Росіяни запустили 450 повітряних засобів ураження і після цього в "Центренерго" заявили про повну відсутність генерації.

Нагадуємо, воєнний оглядач Олександр Коваленко розповів про нову тактику ракетних ударів РФ по Україні.