РФ обстріляла спортивну школу в Шостці: діти тренувалися в закладі в момент удару

Росіяни вдень 12 грудня вдарили по спортивній школі в Шостці Сумської області двома безпілотниками. В момент удару в закладі проходило тренування дітей.

Про удар по Шостці розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, ворог спрямував два ударні дрони по спортивній школі, де в той момент проходило тренування, але дітей і тренерів встигли евакуювати до безпечного місця.

"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БПЛА", — розповів голова ОВА.

За попередніми даними, загиблих і поранених немає, але наслідки удару по Шостці на момент публікації новини ще уточнюються.

В місцевих пабліках пишуть про сильне задимлення навколо місць влучання.

Крім того, Олег Григоров розповів про ворожий мінометний обстріл Середино-Будської громади, внаслідок якого дістала поранення жінка 76 років. Медики госпіталізували її та надають необхідну допомогу.

Відео дня

Перед тим станом на ранок 12 грудня в Сумській ОВА повідомляли про понад 20 російських обстрілів області за добу, постраждали 14 населених пунктів і 6 громад. Дві жінки 40 і 63 років загинули від удару КАБом у Великописарівській громаді, 50-річна жінка дістала поранення.

Нагадаємо, в ніч на 8 грудня Росія "Шахедом" зруйнувала багатоповерхівку в Охтирці Сумської області, постраждали щонайменше семеро людей.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров 14 листопада повідомляв, що під час масованого удару РФ постраждало місцеве підприємство. В цей день по Сумах могла вдарити запущена з Криму гіперзвукова протикорабельна ракета "Циркон".