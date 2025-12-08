РФ "шахедом" зруйнувала багатоповерхівку в Охтирці: під завалами можуть бути люди (відео)

У ніч на 8 грудня російські окупанти завдали удару дронами по Охтирці Сумської області, внаслідок чого була пошкоджена житлова багатоповерхівка.

Загалом цієї ночі Охтирську громаду атакували три ворожі "шахеди", повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На цю мить в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці", — написав Григоров.

Він уточнив, що усіх людей доставили до лікарні: двох госпіталізували — вони під наглядом медиків, ще п’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину — деблокували з пошкоджених поверхів", — зазначив Григоров.

Очільник Сумської ОВА також наголосив, що загроза ворожих ударів в області зберігається.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явились відео з моментом удару по житловому будинку.

"Понад 20 людей під завалами за непідтвердженою інформацією. Звичайний житловий будинок, без військових обʼєктів чи критичної інфраструктури", — йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що про вибухи в Охтирці ЗМІ повідомляли ще до опівночі.

Нагадаємо, надвечір 7 грудня ЗС РФ скидали на Україну КАБи та атакували дронами.

У ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.