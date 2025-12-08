РФ "шахедом" разрушила многоэтажку в Ахтырке: под завалами могут быть люди (видео)

В ночь на 8 декабря российские оккупанты нанесли удар дронами по Ахтырке Сумской области, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка.

Всего этой ночью Ахтырскую громаду атаковали три вражеских "шахеды", сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"На данный момент в Ахтырке семеро пострадавших в результате ударов российских БпЛА по многоэтажке", — написал Григоров.

Он уточнил, что всех людей доставили в больницу: двух госпитализировали — они под наблюдением медиков, еще пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть — деблокировали с поврежденных этажей", — отметил Григоров.

Глава Сумской ОГА также отметил, что угроза вражеских ударов в области сохраняется.

Відео дня

В то же время в местных телеграмм-каналах появились видео с моментом удара по жилому дому.

"Более 20 человек под завалами по неподтвержденной информации. Обычный жилой дом, без военных объектов или критической инфраструктуры", — говорится в подписи к видео.

Отметим, что о взрывах в Ахтырке СМИ сообщали еще до полуночи.

Напомним, вечером 7 декабря ВС РФ сбрасывали на Украину КАБы и атаковали дронами.

В ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.