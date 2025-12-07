ВС РФ сбрасывают на Украину КАБы и атакуют дронами: в Фастове третья ночь со взрывами (видео)
К вечеру 7 декабря российские оккупационные войска начали атаку дронами и КАБами по украинским городам. "Шахеды" летели в разных направлениях, а во многих регионах объявили воздушную тревогу.
В частности взрывы прогремели в Фастове, Киевской области, а об угрозе для города предупреждали Воздушные силы ВСУ.
"Фастов — оставайтесь в укрытиях. БпЛА в районе города", — говорилось в сообщении.
В то же время местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых зафиксированы моменты прилетов по Фастову.
Также ПС ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников в следующих направлениях:
- БпЛА на/против Павлограда с юга;
- БпЛА на Чернигов с северо-востока;
- БпЛА на юг от Киева, курс — западный;
- Винницкая область: БпЛА мимо Теплика курсом на север. БпЛА в районе Погребища, курсом на север.
В то же время начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что Запорожской области угрожает применение управляемых авиабомб. Пуски КАБов в Запорожье подтвердили и Воздушные силы ВСУ.
Кроме того, СМИ сообщали о взрывах, которые слышали жители Чернигова, Днепра и Ахтырки.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.
Напомним, в ночь на 7 декабря Россия ударила по Кременчугу ракетами и дронами.
В ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.