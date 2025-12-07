Россия ударила по Кременчугу ракетами и дронами: в городе проблемы со светом, водой и теплом

В ночь на 7 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Кременчугу Полтавской области в результате чего в некоторых районах города возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Россияне били по объектам инфраструктуры Кременчуга, заявил мэр города Виталий Малецкий.

"Сейчас в отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Все городские службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить критические системы", — написал Малецкий.

Он подчеркнул, что официальную и подтвержденную информацию о последствиях российской атаки обнародует Полтавская областная военная администрация после завершения оценки ситуации.

"Прошу всех оставаться в безопасных местах, соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео последствий ударов — это вопрос нашей общей безопасности", — подчеркнул Малецкий.

Отметим, что корреспондент Фокуса также сообщал о взрывах в Кременчуге и проблемах со светом и водой.

Мониторы и Воздушные силы ВСУ в течение последних двух часов предупреждали, что город сначала атаковали не менее 35 "шахедов", а затем оккупанты запустили в сторону населенного пункта баллистику.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки на Кременчуг не было.

Напомним, вечером 6 декабря ВС РФ в очередной раз атаковали Украину десятками "шахедов".

В ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.