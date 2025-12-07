Россияне атакуют Украину "шахедами": Фастов снова под ударом, взрывается в Кременчуге

К вечеру 6 декабря российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину десятками групп ударных дронов типа "шахед", которые летят в разных направлениях.

В Фастове Киевской области во время российской атаки уже прозвучали около десятка мощных взрывов, пишет местный телеграм-канал "ФастовNews.City".

"Почти все дроны, которые над Украиной — курсом на Фастов. Город уже второй день подряд под массированным ударом", — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что не слышат звуков пролетов "шахедов": видят только зарево, а за этим сразу звук взрыва.

В то же время городской голова Фастова Михаил Нетяжук сообщил, что железнодорожная станция Фастова возобновляет работу после российского ночного обстрела.

"Во второй половине дня через станцию начали курсировать пассажирские поезда дальнего следования. На завтра запланированы работы по частичному восстановлению пригородных пассажирских перевозок", — написал Нетяжук.

Он подчеркнул, что совместно с руководством "Укрзализныци" было принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала в Фастове.

Проект пройдет процедуру публичных обсуждений — к работе над ним обязательно будут привлечены жители громады. На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию", — отметил Нетяжук.

"Шахеды" атакуют Украину

Воздушные силы ВСУ предупредили о других направлениях, куда летят вражеские беспилотники:

БпЛА на Херсонщине — курсом на Николаевщину;

БпЛА на Сумщине — курсом на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщине — курсом на юго-запад;

БпЛА на Донетчине — курсом на север;

БпЛА на Днепропетровщине — курсом на запад;

Группа БпЛА на юге Николаевщины — курсом на Одесскую область;

БпЛА на севере Винницкой области — курсом на Киевщину;

БпЛА на Житомирщине — курсом на Киевщину.

Кроме того, взрывы прогремели еще и в Кременчуге Полтавской области, о чем сообщил корреспондент Фокуса.

На Кременчуг летело не менее 35 дронов, писали мониторинговые телеграмм-каналы.

По данным мониторов, по состоянию на полночь Украине угрожают только дроны, стратегическая авиация РФ пока не активна, а корабли-ракетоносители заведены в порты базирования.

Напомним, в ночь на 6 декабря ВС РФ атаковали Фастов, в результате чего был разрушен местный вокзал.

4 декабря РФ обстреляла перинатальный центр в Херсоне.