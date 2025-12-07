Росіяни атакують Україну "шахедами": Фастів знову під ударом, вибухає у Кременчуці

Надвечір 6 грудня російські окупаційні війська вчергове атакують Україну десятками груп ударних дронів типу "шахед", які летять у різних напрямках.

У Фастові Київської області під час російської атаки вже пролунали близько десятка потужних вибухів, пише місцевий телеграм-канал "ФастівNews.City".

"Майже всі дрони, які над Україною — курсом на Фастів. Місто вже другий день поспіль під масованим ударом", — йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці повідомляють, що не чують звуків прольотів "шахедів": бачать лише зарево, а за цим одразу звук вибуху.

Водночас міський голова Фастова Михайло Нетяжук повідомив, що залізнична станція Фастова відновлює роботу після російського нічного обстрілу.

"В другій половині дня через станцію почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення. На завтра заплановані роботи з часткового відновлення приміських пасажирських перевезень", — написав Нетяжук.

Відео дня

Він підкреслив, що спільно з керівництвом "Укрзалізниці" було ухвалене рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові.

Проєкт пройде процедуру публічних обговорень – до роботи над ним обов’язково будуть долучені мешканці громади. На час будівництва нового вокзалу на пероні планується встановити тимчасову модульну конструкцію", — наголосив Нетяжук.

"Шахеди" атакують Україну

Повітряні сили ЗСУ попередили про інші напрямки, куди летять ворожі безпілотники:

БпЛА на Херсонщині — курсом на Миколаївщину;

БпЛА на Сумщині — курсом на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині — курсом на південний захід;

БпЛА на Донеччині — курсом на північ;

БпЛА на Дніпропетровщині — курсом на захід;

Група БпЛА на півдні Миколаївщини — курсом на Одещину;

БпЛА на півночі Вінничини — курсом на Київщину;

БпЛА на Житомирщині — курсом на Київщину.

Крім того, вибухи пролунали ще й в Кременчуці Полтавської області, про що повідомив кореспондент Фокусу.

На Кременчук летіло щонайменше 35 дронів, писали моніторингові телеграм-канали.

За даними моніторів, станом на опівніч Україні загрожують лише дрони, стратегічна авіація РФ наразі не активна, а кораблі-ракетоносії заведені в порти базування.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.

4 грудня РФ обстріляла перинатальний центр в Херсоні.