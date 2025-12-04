РФ обстріляла перинатальний центр в Херсоні: в момент удару лікарі приймали пологи (відео)

Росіяни обстріляли перинатальний центр в Херсоні. Влучання ворожого боєприпасу сталося в момент, коли лікарі приймали пологи в пацієнтки.

Відео з наслідками обстрілу Херсона голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін опублікував у своєму Telegram-каналі. За його словами, ніхто з немовлят, пацієнток і лікарів не постраждав.

"У Херсоні російські терористи продовжують жорстоко воювати з дітьми — навіть тими, хто тільки має зʼявитися на світ", — зазначив голова ОДА.

Прокудін розповів, що лікарі саме приймали пологи під час "прильоту" від окупаційних військ.

На відео можна побачити зруйновану стіну на першому поверсі та розкидані навколо уламки будівлі, побиті вікна та завалені цеглою кабінети.

Одна зі співробітниць перинатального центру в ролику говорить, що медики прямо перед ударом збиралися розпочати операцію.

Відео дня

Обстріли Херсона

Олександр Прокудін 4 грудня також розповів, що після ударів ЗС РФ дронами, артилерією та іншою зброєю Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу та понад 470 будинків (40,5 тисячі абонентів) залишилися без опалення на початку зими.

1 грудня ЗМІ з посиланням на повідомлення хакерської групи "256 КіберШтурмова дивізія" писали, що президент РФ Володимир Путін хоче влаштувати у Херсоні екологічну катастрофу, наслідки якої можуть відчути на собі Туреччина, Румунія та Болгарія.