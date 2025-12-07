Росія вдарила по Кременчуку ракетами та дронами: у місті проблеми зі світлом, водою та теплом

У ніч на 7 грудня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Кременчуку Полтавської області внаслідок чого у деяких районах міста виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Росіяни били по об’єктах інфраструктури Кременчука, заявив мер міста Віталій Малецький.

"Наразі в окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити критичні системи", — написав Малецький.

Він підкреслив, що офіційну та підтверджену інформацію про наслідки російської атаки оприлюднить Полтавська обласна військова адміністрація після завершення оцінки ситуації.

"Прошу всіх залишатися в безпечних місцях, дотримуватися правил безпеки та не публікувати фото чи відео наслідків ударів — це питання нашої спільної безпеки", — наголосив Малецький.

Відео дня

Зазначимо, що кореспондент Фокусу також повідомляв про вибухи у Кременчуці та проблеми зі світлом та водою.

Монітори та Повітряні сили ЗСУ протягом останніх двох годин попереджали, що місто спочатку атакували щонайменше 35 "шахедів", а потім окупанти запустили у бік населеного пункту балістику.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки на Кременчук не було.

Нагадаємо, надвечір 6 грудня ЗС РФ вчергове атакували Україну десятками "шахедів".

У ніч на 6 грудня ЗС РФ атакували Фастів, внаслідок чого був зруйнований місцевий вокзал.