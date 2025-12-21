"Относились безответственно": DeepState о военных, удерживавших позиции на Сумщине

Военных Сил обороны, которые находились на позициях возле села Грабовское, не проверяли и не контролировали. Поэтому бойцы, как утверждается, небрежно относились к службе.

Группа, "похожая на личный состав с оружием", которая удерживала позиции возле Грабовского Сумской области, абсолютно безответственно относились к выполнению поставленных перед ними задач. Об этом пишут аналитики ресурса DeepState.

Бойцов, как утверждается, не проверяли и не контролировали.

В частности, как отмечают в DeepState, военные якобы предоставляли свое табельное оружие местным жителям, не обращали внимания на вражеские дроны и могли, несмотря на российские БПЛА, устраивать "банкеты".

Аналитики также опубликовали несколько фото из села, которые, вероятно, являются скриншотами видеозаписей, сделанных с беспилотников.

Село Грабовское в Сумской области Фото: DeepStateMAP

Сейчас село находится в "серой зоне", говорится в сообщении, в котором отмечается, что населенный пункт находится под постоянными поражениями украинских дронов.

В DeepState отмечают, что указанная ситуация доказывает необходимость проведения аудита пограничных участков и удержания позиций.

Напомним, в ночь на субботу, 20 декабря, российские войска вошли в село Грабовское и вывезли в РФ более пятидесяти человек для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий". В населенном пункте, который расположен непосредственно на границе, оставались гражданские лица, отказавшиеся от эвакуации. Также сообщалось, что российские подразделения передвигались в направлении хутора Высокий и села Рясное.

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий сообщал, что россияне принудительно вывезли в РФ мужчин и женщин пожилого возраста, самой старшей из которых 89 лет.

В Объединенных силах информировали, что в приграничном поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники выбивают российских оккупантов на их территорию.