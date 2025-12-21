В селе на Сумщине, откуда россияне депортировали 50 человек, продолжаются бои, — Объединенные силы

Силы обороны выбивают оккупантов из Грабовского. В соседнем Рясном россиян нет.

Днем в воскресенье, 21 декабря, в пограничном селе Грабовское Краснопольского района Сумской области продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил.

Отмечается, что украинские защитники прилагают усилия к выбиванию российских оккупантов на их территорию.

Село Грабовское в Сумской области

Также сообщается, что в соседнем селе Рясное россиян в данный момент нет.

Напомним, в ночь на субботу, 20 декабря, российские войска вошли в село Грабовское и вывезли в РФ более пятидесяти человек для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий". В населенном пункте, который расположен непосредственно на границе, оставались гражданские, отказавшиеся от эвакуации. Также сообщалось, что российские подразделения передвигались в направлении хутора Высокий и села Рясное.

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий сообщал, что россияне принудительно вывезли в РФ мужчин и женщин пожилого возраста, самой старшей из которых 89 лет.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец информировал, что военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 мирных жителей Грабовского 18 декабря. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли за пределы Украины.