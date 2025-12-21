РФ незаконно вывезла около 50 жителей Сумщины: Украина требует их возвращения, – Лубинец

Украина требует от Российской Федерации немедленного возвращения гражданских жителей села Грабовское Сумской области, которые, по предварительным данным, были незаконно вывезены на территорию РФ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 мирных жителей Грабовского. Людей удерживали без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а уже 20 декабря принудительно вывезли за пределы Украины — на территорию России.

Лубинец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Речь идет о незаконном лишении свободы, нарушении законов и обычаев войны, а также принудительной депортации гражданского населения.

Украинский омбудсмен обратился к своей российской коллеге с официальным требованием предоставить информацию о местонахождении депортированных граждан Украины, условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения. Кроме того, соответствующее обращение было направлено в Международный комитет Красного Креста.

"Призываю международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы влияния для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины. И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий — это опасно. Эвакуация — это шанс сохранить себя и своих близких!" — написал Лубинец в соцсетях.

По мнению омбудсмена, Украине необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ вошли непосредственно в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины, и затем вывезли около 50 жителей на территорию РФ. Как сообщили в ВСУ, в основном это мужчины и женщины пожилого возраста, самой старшей из депортированных — 89 лет.