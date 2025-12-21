РФ незаконно вивезла близько 50 жителів Сумщини: Україна вимагає їхнього повернення, — Лубінець

Україна вимагає від Російської Федерації негайного повернення цивільних жителів села Грабівське Сумської області, які, за попередніми даними, були незаконно вивезені на територію РФ.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, 18 грудня військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали близько 50 мирних жителів Грабівського. Людей утримували без доступу до засобів зв'язку та належних умов, а вже 20 грудня примусово вивезли за межі України — на територію Росії.

Лубінець підкреслив, що такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Йдеться про незаконне позбавлення волі, порушення законів і звичаїв війни, а також примусову депортацію цивільного населення.

Український омбудсмен звернувся до своєї російської колеги з офіційною вимогою надати інформацію про місцеперебування депортованих громадян України, умови їхнього утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їхнього негайного повернення. Крім того, відповідне звернення було направлено до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Закликаю міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України. І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій — це небезпечно. Евакуація — це шанс зберегти себе і своїх близьких!" — написав Лубінець у соцмережах.

На думку омбудсмена, Україні необхідно на законодавчому рівні розглянути питання про примусову евакуацію, принаймні дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Збройних сил РФ увійшли безпосередньо в село Грабівське Краснопільської громади, розташоване всього за 200 метрів від державного кордону України, і потім вивезли близько 50 жителів на територію РФ. Як повідомили у ЗСУ, переважно це чоловіки та жінки похилого віку, найстаршій із депортованих — 89 років.