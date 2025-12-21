У Сумській області війська РФ зайшли в прикордонне село і вивезли понад 50 жителів: що відомо

У ніч на 20 грудня ситуація в прикордонних районах Сумської області різко загострилася. Російські підрозділи зайшли безпосередньо в село Грабівське Краснопільської громади, що розташоване всього за 200 метрів від державного кордону України, і вивезли близько 50 жителів на територію РФ.

Російські військові скористалися близькістю населеного пункту до кордону й оперативно встановили контроль над селом, повідомило 20 грудня видання "Кордон.Медиа".

За попередніми даними, у Грабівському залишалося трохи більше ніж 50 жителів, які раніше офіційно відмовилися від евакуації. Усіх їх насильно вивезли на територію Російської Федерації. Окупаційні сили заявили, що депортація проводиться в рамках так званих "фільтраційних заходів", що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Інформацію про вивезення цивільних осіб підтвердила староста села Грабівське Лариса Кремезна в коментарі "Суспільному".

Відео дня

"Там залишалося півсотні людей. Їх вивезли на територію РФ", — повідомила вона, уточнивши, що серед депортованих дітей не було.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула підтвердив "Суспільному", що в районі Грабовського фіксується активізація російських підрозділів. За його словами, ситуація продовжує уточнюватися.

Село Грабівське, Сумської області Фото: deepstatemap.live

Факт перетину кордону і захоплення населеного пункту офіційно підтвердили у Збройних силах України.

Як повідомив у коментарі "Українській правді" офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, російські війська справді увійшли в Грабівське, після чого Сили оборони були змушені відійти з кількох позицій у цьому районі.

За його словами, після захоплення села російські військові примусово вивезли на територію РФ понад 50 цивільних громадян України. Здебільшого це чоловіки та жінки похилого віку, найстаршій із депортованих — 89 років.

На тлі загострення ситуації військові та місцева влада знову закликають жителів прикордонних територій не відмовлятися від евакуації. За даними ЗСУ, Сумська обласна влада вже організувала масштабний процес евакуації — з небезпечних районів вивезли понад 30 тисяч осіб. При цьому ще майже 5700 мешканців, серед яких 38 дітей, досі не погодилися покинути прифронтову зону.

Раніше повідомлялося, що Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області опинилися в переліку регіонів, з яких проводиться обов'язкова евакуація дітей. Йдеться особливо про ті прифронтові населені пункти, де постійні обстріли.