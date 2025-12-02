Обов'язкова евакуація дітей: з яких областей примусово вивозять неповнолітніх

Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області — у переліку регіонів, з яких проводиться обов'язкова евакуація дітей, особливо з тих прифронтових населених пунктів, де постійні обстріли.

І якщо в Сумській і Херсонській областях усі діти евакуйовані, то в інших чотирьох примусова евакуація неповнолітніх з їхніми батьками або опікунами триває, розповів заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. Наприклад, у Дніпропетровській області через наближення лінії фронту влада оголосила обов'язкову евакуацію дітей із 22 населених пунктів.

Наразі в Донецькій області залишилося вивезти 424 дитини, у Харківській — 243, у Дніпропетровській — 26 дітей, а в Запорізькій — 11. Для евакуації дітей залучаються, зокрема, і співробітники поліції, а зокрема евакуаційні групи "Білі янголи", яким 1 грудня виповнилося три роки.

Поліцейські з підрозділів "Білі ангели" врятували десятки тисяч людей Фото: Нацполiцiя Украiни

Спочатку вони допомагали виїхати з небезпечного регіону жителям Мар'їнки на Донеччині, які й назвали їх "білими янголами", а зараз їхня діяльність поширилася й на інші регіони.

Наразі порятунком дітей та їхніх рідних займаються 24 такі групи, які за час своєї роботи врятували понад 28 тисяч осіб, зокрема понад 7300 дітей. Крім евакуації, правоохоронці надають медичну допомогу та доправили до лікарень близько тисячі поранених і хворих громадян.

Досвід роботи донецьких евакуаційних груп перейняли й інші регіони. Такі підрозділи зараз діють у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де ситуація залишається стабільно важкою.

Крім евакуаційних підрозділів поліції "Білий Янгол", у зоні бойових дій продовжують роботу 26 рятувально-евакуаційних груп "Фенікс" ДСНС України, які забезпечені броньованими автомобілями та спеціальним спорядженням і здійснюють евакуацію цивільного населення з небезпечних територій.

У МВС зазначили, що часто автомобілі рятувальників стають ціллю противника, який навмисно атакує їх дронами.

Евакуація сім'ї з дітьми з Дружківки

Евакуація з прифронтових територій у цифрах

З 1 червня 2025 року з прифронтових територій евакуювали вже майже 124 тисячі осіб, серед них понад 14,5 тисячі дітей і понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Донецька область — понад 85,4 тис. осіб, з них 9,3 тис. дітей;

Дніпропетровська — понад 24,6 тис. осіб, серед них 4 тис. дітей;

Сумська — понад 4,1 тис. осіб;

Херсонська — понад 3,5 тис. осіб;

Харківська — понад 5,4 тис. осіб;

Запорізька — близько 800 осіб.

Зараз в Україні працює 20 транзитних центрів у різних областях. Найбільше їх у Дніпропетровській — вісім. Вони також діють у Сумській, Харківській, Волинській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Після перебування в транзитних центрах евакуйовані можуть розміститися в безкоштовних місцях тимчасового проживання. Таких місць в Україні наразі понад 80 тисяч, з них близько 7,8 тисяч ще вільні. Для людей з інвалідністю доступні понад 3,5 тисячі місць.

Нагадаємо, бійці ЗСУ провели унікальну операцію "Тачка" з евакуації постраждалих.

Також повідомлялося, що тим людям, хто хоче покинути Покровськ, доводиться виходити з нього пішки.