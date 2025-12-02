Обязательная эвакуация детей: из каких областей принудительно вывозят несовершеннолетних

Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области – в перечне регионов, из которых проводится обязательная эвакуация детей, особенно из тех прифронтовых населенных пунктов, где постоянные обстрелы.

И если в Сумской и Херсонской областях все дети эвакуированы, то в остальных четырех принудительная эвакуация несовершеннолетних с их родителями или опекунами продолжается, рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев. Например, в Днепропетровской области из-за приближения линии фронта власти объявили обязательную эвакуацию детей из 22 населенных пунктов.

На данный момент в Донецкой области осталось вывезти 424 ребенка, в Харьковской – 243, в Днепропетровской – 26 детей, а в Запорожской – 11. Для эвакуации детей привлекаются в том числе и сотрудники полиции, а частности эвакуационные группы "Белые ангелы", которым 1 декабря исполнилось три года.

Полицейские из подразделений "Белые ангелы" спасли десятки тысяч людей Фото: Нацполиция Украины

Сначала они помогали выехать из опасного региона жителям Марьинки в Донецкой области, которые и назвали их "белыми ангелами", а сейчас их деятельность распространилась и на другие регионы.

В настоящее время спасением детей и их родных занимаются 24 такие группы, которые за время своей работы спасли свыше 28 тысяч человек, в том числе более 7300 детей. Кроме эвакуации, правоохранители оказывают медицинскую помощь и доставили в больницы около тысячи раненых и больных граждан.

Опыт работы донецких эвакуационных групп переняли и другие регионы. Такие подразделения сейчас действуют в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где ситуация остается стабильно тяжелой.

Кроме эвакуационных подразделений полиции "Белый Ангел", в зоне боевых действий продолжают работу 26 спасательно-эвакуационных групп "Феникс" ГСЧС Украины, которые снабжены бронированными автомобилями и специальным снаряжением и осуществляют эвакуацию гражданского населения с опасных территорий.

В МВД отметили, что часто автомобили спасателей становятся целью противника, который намеренно атакует их дронами.

Эвакуация семьи з детьми из Дружковки

Эвакуация с прифронтовых территорий в цифрах

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий эвакуировали уже почти 124 тысячи человек, среди них более 14,5 тысяч детей и свыше 4 тысяч людей с ограниченной мобильностью.

Донецкая область — более 85,4 тыс. человек, из них 9,3 тыс. детей;

Днепропетровская — более 24,6 тыс. человек, среди них 4 тыс. детей;

Сумская — более 4,1 тыс. человек;

Херсонская — более 3,5 тыс. человек;

Харьковская — более 5,4 тыс. человек;

Запорожская — около 800 человек.

Сейчас в Украине работает 20 транзитных центров в разных областях. Больше всего их в Днепропетровской — восемь. Они также действуют в Сумской, Харьковской, Волынской, Николаевской и Запорожской областях.

После пребывания в транзитных центрах эвакуированные могут разместиться в бесплатных местах временного проживания. Таких мест в Украине сейчас более 80 тысяч, из них около 7,8 тысяч еще свободны. Для людей с инвалидностью доступны более 3,5 тысячи мест.

