Покровск остался без магазинов и почти без еды: людям приходится пешком выходить из города

В прифронтовом Покровске закрылся последний магазин, а продуктов хватит ненадолго. Город более полугода без электричества, тепла и централизованной воды, которую теперь берут только из скважин, а эвакуацию затрудняют постоянные обстрелы.

В Покровске Донецкой области прекратил работу последний магазин. Как сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, сейчас едва ли не единственным источником продуктов для горожан остается гуманитарная помощь, которую доставляют военные, привлеченные к эвакуации жителей.

"Сегодня в городе Покровск чуть больше 1 тысячи 320 человек. Если точнее — 1 тысяча 327. В громаде остается еще 2 тысячи 220 человек", — сказал он в эфире Национального марафона "Единые новости".

По его словам, въезд в город значительно затруднен из-за постоянных обстрелов. "У нас есть запись на эвакуацию, но сегодня людям приходится выходит пешком за пределы города, в одно место громады. Там их забирают утром и отвозят в Павлоград. Но, к сожалению, эвакуация и вообще въезд в город ухудшился и почти, почти такой тяжелый", — рассказал Добряк.

Город уже более полугода живет без электроснабжения, тепла и централизованной воды.

"Электричества в городе нет с 27 декабря 2024 года, так как и централизованного водоснабжения, тем более — теплоснабжения. Но в городе есть более 300 скважин, также работала точка выдачи воды, еще на той неделе, которую россияне уже в третий раз разбомбили — ее не восстановить. Но, есть возможность набирать воду из скважин", — отметил руководитель МВА.

Запасы продуктов у жителей ограничены. "Гуманитарную помощь раздали людям, то есть у людей есть запас, но он ненадолго", — добавил Добряк.

Напомним, Покровск остается одной из самых горячих точек в Донецкой области: постоянные обстрелы затрудняют как поставки гуманитарных грузов, так и выезд мирных жителей.

Как сообщал Фокус, россияне применяют тактику "просачивания" на Покровском и Добропольском направлениях, но это не означает контроль над территориями.

Сегодня стало известно, что для уничтожения вражеских ДРГ, которые проникли за линию обороны на Покровском направлении, перебрасывают дополнительные силы и средства.