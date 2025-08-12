На Покровское направление перебрасывают дополнительные силы, — Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на Покровском направлении российские оккупанты потеряли 64 человека. Несмотря на потери и используя количественное преимущество, Вооруженные силы Российской Федерации пытаются просачиваться через боевые порядки Сил обороны вглубь украинской территории.

Для уничтожения вражеских ДРГ, которые проникли за линию обороны на Покровском направлении, перебрасывают дополнительные силы и средства уничтожения. Такое распоряжение издал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Украины Андрей Ковалев.

"Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", — сообщил Ковалев.

Он отметил, что российские оккупанты, несмотря на огромные потери, пользуясь преимуществами в количестве просачиваются через боевые порядки Сил обороны вглубь украинской территории.

По его информации, в течение дня на Покровском направлении оккупанты 35 раз пробовали потеснить украинские подразделения, Силы обороны ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов.

"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шаховое, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения", — рассказал Ковалев.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

12 августа боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что "клешня", которую образовали ВС РФ на Покровском направлении, свидетельствует скорее о расширении серой зоны, чем о полноценном прорыве.

12 августа стало известно, что корпус "Азова" перебросили на позиции под Покровском. Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе.

11 августа экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив о реалиях на Покровском направлении.