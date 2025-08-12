"Не массированное наступление с удержанием территории": боец ВСУ объяснил "клешню" РФ под Покровском

Серьезных признаков, что россияне там уже обустроили полноценные позиции и закрепились, пока нет — иначе уже были бы стабильные линии и подтверждения с нескольких направлений, считает "Мучной".

"Клешня", которую образовали ВС РФ на Покровском направлении, свидетельствует скорее о расширении серой зоны, чем о полноценном прорыве. Об этом в телеграмм-канале написал боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Относительно района, где образовались клешни в сторону Золотого Колодезя и соседнего села Веселое, которое находится восточнее. Здесь речь идет о расширении серой зоны и работе мелких ДРГ, чем о полноценном прорыве с закреплением", — написал он.

"Мучной" отметил, что оккупанты действительно пытаются действовать по нескольким направлениям — особенно из района Нового Шахового на север в сторону Золотого Колодезя и Веселого, а также с юга в сторону Родинского и северных окраин Белицкого. Впрочем, по его мнению, это выглядит больше как серия тактических выходов малыми группами для прощупывания украинской обороны, а не массированное наступление с удержанием территории.

"Серьезных признаков, что они там уже обустроили полноценные позиции и закрепились, пока нет — иначе уже были бы стабильные линии и подтверждения с нескольких направлений. На месте, скорее всего, идут маневровые бои с заходами в некоторые посадки или здания, после чего ДРГ или отходят, или их выбивают. Поэтому панику разгонять рано — ситуация напряженная, но это не выглядит как быстрый обвал фронта на этом участке", — написал "Мучной".

Он добавил, что к югу от Покровска, включая район Розы и ближайшие окрестности, сейчас без существенных изменений. Оккупанты пробуют штурмовать, но эти попытки отбиваются еще на подступах — прорывов или закрепления противника в жилых кварталах нет.

"Фронт на этом участке больше напоминает позиционное противостояние с периодическими обстрелами. А вот в районе Родинского похоже, что ситуация действительно осложнилась. Враг смог продвинуться к восточным окраинам города, взял под контроль территорию шахты перед городом и зашел в часть Красного Лимана — ориентировочно половина населенного пункта в красной зоне", — проинформировал украинский защитник.

"Мучной" сообщил, что сейчас бои идут уже очень близко к жилой застройке Родинского с восточной стороны. Силы обороны удерживают центральную и западную часть, а противник пытается закрепиться на занятых позициях, используя промзону и застройку как опорные пункты.

Наступление РФ — ситуация в точке прорыва россиян под Добропольем 12 августа Фото: DeepState

В сводке Гентаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 48 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Владимировка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Луч, Удачное, Лисовка, Зверево, Ореховое, Дачное.

Прорыв ВС РФ возле Доброполья

Напомним, что ВС РФ совершили рывок на Покровском направлении, продвинувшись к селу Золотой Колодец. В армии говорят, что враг использовал себе на пользу системную проблему и попытается развить этот успех.

В ОСУВ "Днепр" вечером 11 августа заявили, что ситуация на Добропольском и Покровском направлениях — сложная, и там идут самые интенсивные бои из всего фронта.

Экс-начальник штаба бригады НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 августа публично рассказал о критической ситуации на передовой. Он отметил, что Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении.

Военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что украинцам следует готовиться к плохим новостям с Покровского направления. По его мнению, там царит "определенный хаос" в управлении.