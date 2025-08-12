"Не масований наступ із утриманням території": боєць ЗСУ пояснив "клешню" РФ під Покровськом

Серйозних ознак, що росіяни там вже облаштували повноцінні позиції й закріпилися, наразі немає — інакше вже були б стабільні лінії та підтвердження з кількох напрямків, вважає "Мучной".

"Клешня", яку утворили ЗС РФ на Покровському напрямку, свідчить радше про розширення сірої зони, ніж про повноцінний прорив. Про це у телеграм-каналі написав боєць Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Стосовно району, де утворилися клешні у бік Золотого Колодязя та сусіднього села Веселе, яке знаходиться східніше. Тут мова йде про розширення сірої зони та роботу дрібних ДРГ, ніж про повноцінний прорив із закріпленням", — написав він.

"Мучной" зауважив, що окупанти дійсно намагаються діяти по кількох напрямках — особливо з району Нового Шахового на північ у бік Золотого Колодязя і Веселого, а також з півдня у бік Родинського та північних околиць Білицького. Втім, на його думку, це виглядає більше як серія тактичних виходів малими групами для промацування української оборони, а не масований наступ з утриманням території.

"Серйозних ознак, що вони там вже облаштували повноцінні позиції й закріпилися, наразі немає — інакше вже були б стабільні лінії та підтвердження з кількох напрямків. На місці, швидше за все, йдуть маневрові бої з заходами у деякі посадки чи будівлі, після чого ДРГ або відходять, або їх вибивають. Тому паніку розганяти зарано — ситуація напружена, але це не виглядає як швидкий обвал фронту на цій ділянці", — написав "Мучной".

Він додав, що на південь від Покровська, включно з районом Троянди та найближчими околицями, зараз без суттєвих змін. Окупанти пробують штурмувати, але ці спроби відбиваються ще на підступах — проривів чи закріплення противника в житлових кварталах немає.

"Фронт на цій ділянці більше нагадує позиційне протистояння з періодичними обстрілами. А ось в районі Родинського схоже, що ситуація справді ускладнилася. Ворог зміг просунутися до східних околиць міста, взяв під контроль територію шахти перед містом і зайшов у частину Красного Лиману — орієнтовно половина населеного пункту у червоній зоні", — проінформував український захисник.

"Мучной" повідомив, що зараз бої точаться вже дуже близько до житлової забудови Родинського зі східного боку. Сили оборони утримують центральну та західну частину, а противник намагається закріпитися на зайнятих позиціях, використовуючи промзону та забудову як опорні пункти.

У зведенні Гентабу ЗСУ повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Прорив ЗС РФ біля Добропілля

Нагадаємо, що ЗС РФ здійснили ривок на Покровському напрямку, просунувшись до села Золотий Колодязь. У війську кажуть, що ворог використав собі на користь системну проблему й спробує розвинути цей успіх.

В ОСУВ "Дніпро" ввечері 11 серпня заявили, що ситуація на Добропільському й Покровському напрямках — складна, і там точаться найінтенсивніші бої з усього фронту.

Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 серпня публічно розповів про критичну ситуацію на передовій. Він зазначив, що Покровськ і Мирноград перебувають майже в оточенні, а Костянтинівка — у напівоточенні.

Військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що українцям слід готуватись до поганих новин з Покровського напрямку. На його думку, там панує "певний хаос" в управлінні.