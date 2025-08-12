"Добропілля впаде швидше ніж Покровськ": як стався прорив ЗС РФ і хто у цьому винен (карти)

Російські сили здійснили ривок на Покровському напрямку, просунувшись до села Золотий Колодязь. У війську кажуть, що ворог використав собі на користь системну проблему й спробує розвинути цей успіх.

Російські окупанти змогли просунутись у Кучерів Яр та Золотий Колодязь за допомогою постійного тиску й переваги у піхоті, тепер ворог проводить там накопичення сил. Про це 11 серпня заявили аналітики DeepState.

Прорив ЗС РФ на 10 кілометрів — що відомо

Зазначалося, що з Кучерового Яру ЗС РФ "пролізли" у Веселе, тож накопичуються й там. Окрім того, на досягнутому Росія не зупиняється, вона розвиває успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ. Загарбники при цьому фіксуються в районах Нововодяного та Петрівки.

"На жаль, ворог промацав слабкі місця для подальшого руху, якими й буде користуватися, щоб здійснити подібні спроби", — попередили аналітики.

ЗС РФ просунулись на Покровському напрямку Фото: DeepState

У DeepState пояснили, що ворожий прорив почався з вогневого контролю дронами, після чого РФ знайшла місця для фізичного просування. Коли окупанти закріпляться й накопичаться, вони спробують рухатись вглиб. Окрім того, противник підтягне екіпажі дронів, щоб ускладнити перебудову альтернативної логістики й утримання навколишніх позицій для ЗСУ.

"З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше ніж Покровськ", — підкреслили аналітики.

У звіті ISW за 11 серпня йдеться, що у райони поблизу Добропілля проникають російські диверсійні та розвідувальні групи, а війська захопили низку населених пунктів на південний схід від міста.

Аналітики показали, де точились бої, на мапі бойових дій Фото: ISW

"Передчасно називати російські досягнення в районі Добропілля проривом на оперативному рівні, хоча російські війська, швидше за все, прагнуть розширити свої тактичні досягнення до прориву на оперативному рівні найближчими днями. (…) Наступні кілька днів у Покровській зоні, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореним російським здобуткам на північ і північний захід від Покровська", — спрогнозували американські аналітики.

Прорив ЗС РФ на 10 кілометрів — що каже командування

В ОСУВ "Дніпро" ввечері 11 серпня заявили, що ситуація на Добропільському й Покровському напрямках — складна, і там точаться найінтенсивніші бої з усього фронту. Зазначалося, що РФ використовує перевагу у чисельності своїх військ та зазнає масштабних втрат, намагаючись просочуватись малими групами повз першу лінію позицій Сил оборони. Командування наголошувало, що ситуація змушує залучати резерви, але про окупацію території не йдеться.

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив "просочування" окупантів на Покровському напрямку. Пресслужба заявила, що рішенням головнокомандувача Олександра Сирського були виділені додаткові сили й засобі задля "виявлення та знищення диверсійних груп противника".

У ранковому зведенні Генштабу від 12 серпня йдеться про те, що Сили оборони зупинили 48 наступальних дій ворога на Покровському напрямку. Бої точились в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Карта бойових дій на Покровському напрямках Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Також 12 серпня стало відомо, що певну смугу оборони на Покровському напрямку зайняли підрозділи корпусу "Азов". Військові спланували та вживають заходів, щоб блокувати ворожі сили, ситуацію описали як складну й динамічну.

Чому стався прорив ЗС РФ на 10 кілометрів

Ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич 11 серпня публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, повідомивши про критичну ситуацію на передовій. Він зазначив, що Покровськ і Мирноград перебувають майже в оточенні, а Костянтинівка — у напівоточенні.

Кротевич заявив, що проблема розвивалась ще з минулого року, і новостворені корпуси або ОТУ / ОСУВ у "провальній обстановці" не винні. З його слів, усе почалося зі "стирання" резервів, масового роздріблення підрозділів по всьому фронту, а також відсутності стратегічного й оперативного бачення ситуації у частини військового керівництва.

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов заявив, що на Покровському напрямку була низка проблем, зокрема брак особового складу на позиції та замала кількість екіпажів БПЛА.

"Такі прориви — це явно наслідки нетверезої оцінки своїх сил і засобів, а також можливостей ворога. Були обставини, що вказували на такі наслідки в близькому майбутньому, але на них вчасно не відреагували", — підкреслив військовий, додавши, що противник використав системну проблему собі на користь.

Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" запевнив, що жодної заслуги ЗС РФ у прориві немає, адже по всій лінії боєзіткнення відбуваються штурми приблизно однакового характеру й ворог майже не фіксує увагу на окремих ділянках.

"Ми знову самі "привозимо гол у свої ворота", тільки тепер проблема не в якійсь бригаді чи в її командирові, а вже глобальніше — в тих, хто віддавав накази на оперативно-стратегічному рівні й сукупністю таких наказів довів ситуацію до критичної", — заявив офіцер.

Він підтвердив, що ситуація на Донеччині — критична, і висловив надію, що вище командування змінить пріоритети. За оцінкою "Алекса", якщо не відбити окуповані села й не перерізати коридори, в найближчому майбутньому прорив ЗС РФ може створити "великі проблеми" оперативного або стратегічного масштабу.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також заперечив те, що ситуація на Покровському напрямку — контрольована. Він пояснив, що до погіршення ситуації призвели погана комунікація між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень тощо. Зараз, зі слів підполковника, вкрай важливо зупинити просування ЗС РФ, адже можливий наслідок розвитку цього успіху — захоплення усієї Донецької області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі Фокусу розповів, що прорив ЗС РФ спричинений не поганою організацією оборони, а відсутністю ефективної комунікації між підрозділами. Окупанти скористались "стиками" зон відповідальності, щоб пройти вперед, і така ситуація сталася не вперше. Водночас українська розвідка попереджала про концентрацію ворожих сил задля підготовки для наступу, але висновки з цього не зробили.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов попередив, що українцям слід готуватись до поганих новин з Покровського напрямку. На його думку, там панує "певний хаос" в управлінні.

Також повідомлялось про перекидання техніки й сил ЗС РФ у Запорізьку область. Експерт Павло Лакійчук пояснив, що так "муляє очі" окупантам на Оріхівському і Гуляйпільському напрямках.