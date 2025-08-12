На Покровський напрямок перекидають додаткові сили, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Покровському напрямку російські окупанти втратили 64 особи. Не зважають на втрати й використовуючи кількісну перевагу, Збройні сили Російської Федерації намагаються просочуватись через бойові порядки Сил оборони вглиб української території.

Для знищення ворожих ДРГ, які проникли за лінію оборони на Покровському напрямку, перекидають додаткові сили і засоби знищення. Таке розпорядження видав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів речник Генерального штабу ЗСУ України Андрій Ковальов.

"Рішенням головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", — повідомив Ковальов.

Він зауважив, що російські окупанти, попри шалені втрати, користуючись перевагами в кількості просочуються через бойові порядки Сил оборони вглиб української території.

За його інформацією, впродовж дня на Покровському напрямку окупанти 35 разів пробували потіснити українські підрозділи, Сили оборони ліквідували 64 та поранили 38 окупантів.

"На Покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Дотепер тривають три боєзіткнення", — розповів Ковальов.

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

12 серпня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що "клешня", яку утворили ЗС РФ на Покровському напрямку, свідчить радше про розширення сірої зони, ніж про повноцінний прорив.

12 серпня стало відомо, що корпус "Азова" перекинули на позиції під Покровськом. Підрозділами корпусу сплановано та вжито заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі.

11 серпня ексначальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич звернувся до президента Володимира Зеленського, заявивши про реалії на Покровському напрямку.