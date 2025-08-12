Покровськ залишився без магазинів і майже без їжі: людям доводиться пішки виходити з міста

У прифронтовому Покровську закрилася остання крамниця, а харчів вистачить ненадовго. Місто понад пів року без електрики, тепла та централізованої води, яку тепер беруть лише зі свердловин, а евакуацію ускладнюють постійні обстріли.

У Покровську Донецької області припинила роботу остання крамниця. Як повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, зараз чи не єдиним джерелом продуктів для містян залишається гуманітарна допомога, яку доставляють військові, залучені до евакуації мешканців.

"Сьогодні в місті Покровськ трохи більше 1 тисячі 320 осіб. Якщо точніше – 1 тисяча 327. У громаді залишається ще 2 тисячі 220 осіб", – сказав він у ефірі Національного марафону "Єдині новини".

За його словами, в’їзд до міста значно ускладнений через постійні обстріли. "В нас є запис на евакуацію, але сьогодні людям приходиться виходить пішки за межі міста, в одне місце громади. Там їх забирають зранку і відвозять до Павлограда. Але, на жаль, евакуація і взагалі в'їзд в місто погіршився і майже, майже такий важкий", – розповів Добряк.

Місто вже понад пів року живе без електропостачання, тепла та централізованої води.

"Електрики в місті нема з 27 грудня 2024 року, так як і централізованого водопостачання, тим більш – теплопостачання. Але в місті є більше 300 скважин, також працювала точка видачі води, ще на тому тижні, яку росіяни вже втретє розбомбили – її не відновити. Але, є можливість набирати воду зі скважин", – зазначив керівник МВА.

Запаси харчів у мешканців обмежені. "Гуманітарну допомогу роздали людям, тобто в людей є запас, але він ненадовго", – додав Добряк.

Нагадаємо, Покровськ залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині: постійні обстріли ускладнюють як постачання гуманітарних вантажів, так і виїзд мирних жителів.

