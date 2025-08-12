ЗС РФ "просочуються" вглиб: чи означає це втрату українських позицій, — ОСУВ "Дніпро" (відео)

Росіяни застосовують тактику "просочування" на Покровському та Добропільському напрямках, але це не означає контроль над територіями. На мапах з відкритих джерел такі маневри можуть виглядати як значне просування, однак насправді йдеться лише про проникнення невеликих груп окупантів.

Як передає телеграм-канал "СтратКом ЗСУ", речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що станом на зараз ситуація на Покровському і Добропільському напрямках може збивати з пантелику тих, хто не розуміє принципу складання мап за відкритими джерелами. Він зазначив, що росіяни використовують тактику просочування, коли невеликі групи постійно чинять тиск на українські позиції, намагаючись обійти першу лінію оборони, пройти через зону ураження та просунутися далі будь-яким способом.

За його словами, після такого просування ці групи або вступають у вогневий контакт з українськими військовими та дронами, або намагаються заховатися. Він наголосив, що йдеться про малі підрозділи чисельністю по кілька осіб, і їхня присутність фіксується. Через це на мапах може складатися враження, що росіяни просунулися, наприклад, на 12 кілометрів углиб української території.

Карта моніторингового проєкту DeepState - прорив ЗС РФ поблизу Добропілля Фото: DeepState

Ба більше, Віктор Трегубов уточнив, що такі переміщення не означають взяття території під контроль. Мова йде про проникнення груп чисельністю близько 5–10 осіб, які не контролюють увесь шлях, а лише просуваються певною ділянкою та намагаються сховатися, зокрема в підвалах. Зокрема, таким чином окупанти прагнуть змусити українські сили перекидати резерви, щоб вибивати їх з укриттів і знищувати.

Прорив ЗС РФ під Добропіллям: що кажуть військові і аналітики

Нагадаємо, що 11 серпня аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що російські війська прорвали оборону на ділянці фронту поблизу Добропілля та просунулися приблизно на 10 кілометрів. За їхніми даними, окупанти, маючи чисельну перевагу, захопили Кучерів Яр і Золотий Колодязь, де зосереджують особовий склад і техніку для подальшого наступу. З цих населених пунктів вони просунулися у напрямку Веселого, де протягом останньої доби було зафіксовано близько 20 російських військових.

Згодом у Збройних силах України спростували повідомлення про прорив російських військ поблизу Добропілля на Донеччині. В оперативно-тактичному угрупованні "Донецьк" зазначили, що просування окупантів зумовлене лише їхньою чисельною перевагою, а самі вони діють невеликими піхотними групами, просочуючись між оборонними порядками Сил оборони.

Також Фокус писав, що, за словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, погіршення ситуації через прорив російських військ сталося через погану комунікацію між підрозділами ЗСУ, неефективне використання військ, брехню на всіх рівнях та відсутність адекватних рішень.