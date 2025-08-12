ВС РФ "просачиваются" вглубь: означает ли это потерю украинских позиций, — ОСУВ "Днепр" (видео)

Россияне применяют тактику "просачивания" на Покровском и Добропольском направлениях, но это не означает контроль над территориями. На картах из открытых источников такие маневры могут выглядеть как значительное продвижение, однако на самом деле речь идет лишь о проникновении небольших групп оккупантов.

Как передает телеграм-канал "СтратКом ВСУ", спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что по состоянию на сейчас ситуация на Покровском и Добропольском направлениях может сбивать с толку тех, кто не понимает принципа составления карт по открытым источникам. Он отметил, что россияне используют тактику просачивания, когда небольшие группы постоянно оказывают давление на украинские позиции, пытаясь обойти первую линию обороны, пройти через зону поражения и продвинуться дальше любым способом.

По его словам, после такого продвижения эти группы или вступают в огневой контакт с украинскими военными и дронами, или пытаются спрятаться. Он отметил, что речь идет о малых подразделениях численностью по несколько человек, и их присутствие фиксируется. Поэтому на картах может создаваться впечатление, что россияне продвинулись, например, на 12 километров вглубь украинской территории.

Карта мониторингового проекта DeepState — прорыв ВС РФ вблизи Доброполья Фото: DeepState

Более того, Виктор Трегубов уточнил, что такие перемещения не означают взятие территории под контроль. Речь идет о проникновении групп численностью около 5-10 человек, которые не контролируют весь путь, а лишь продвигаются по определенному участку и пытаются спрятаться, в частности в подвалах. В частности, таким образом оккупанты стремятся заставить украинские силы перебрасывать резервы, чтобы выбивать их из укрытий и уничтожать.

Прорыв ВС РФ под Добропольем: что говорят военные и аналитики

Напомним, что 11 августа аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что российские войска прорвали оборону на участке фронта вблизи Доброполья и продвинулись примерно на 10 километров. По их данным, оккупанты, имея численное преимущество, захватили Кучеров Яр и Золотой Колодец, где сосредотачивают личный состав и технику для дальнейшего наступления. Из этих населенных пунктов они продвинулись в направлении Веселого, где в течение последних суток было зафиксировано около 20 российских военных.

Впоследствии в Вооруженных силах Украины опровергли сообщения о прорыве российских войск вблизи Доброполья в Донецкой области. В оперативно-тактической группировке "Донецк" отметили, что продвижение оккупантов обусловлено лишь их численным преимуществом, а сами они действуют небольшими пехотными группами, просачиваясь между оборонительными порядками Сил обороны.

Также Фокус писал, что, по словам заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, ухудшение ситуации из-за прорыва российских войск произошло из-за плохой коммуникации между подразделениями ВСУ, неэффективного использования войск, лжи на всех уровнях и отсутствия адекватных решений.