Понадобилось 30 минут: бойцы ВСУ провели уникальную операцию "Тачка" по эвакуации пострадавших (видео)
Осуществляя эвакуацию своего бойца, экипаж БпЛА "Mavic" стал свидетелем попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю смежного подразделения.
Бойцы Сил обороны провели молниеносную операцию по эвакуации побратима и смежника. Им понадобилось полчаса. Для эвакуации использовали обычную тачку. Об этом сообщили в пограничном подразделении "Феникс".
"Быстро, слаженно, эффективно. Экипаж пограничного подразделения "Феникс" эвакуировал с позиций раненого бойца "смежников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие произошло на одном из самых горячих направлений в полосе ответственности подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Осуществляя эвакуацию своего бойца, который подвернул ногу, экипаж БпЛА "Mavic" стал свидетелем попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю смежного подразделения.
Украинские защитники из "Феникса" оперативно оказали помощь пострадавшему бойцу и доложили руководству о ситуации. Сразу же было принято решение — кроме своего легкого 300-го эвакуировать и "смежника", который получил ранение ноги.
"Операция получила кодовое название "Тачка", ведь именно на тачке наши ребята и вывезли к точке эвакуации раненого собрата. На все у пилотов "Феникса" ушло не более 30 минут", — говорится в сообщении.
Эвакуация раненых — детали
Напомним, что бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады на одном из участков фронта смогли успешно эвакуировать тяжелораненного бойца к точке эвакуации. По дороге собратья из смежного подразделения успели еще оказать ему медицинскую помощь.
Также сообщалось, что робот ВСУ вывез с поля боя тело погибшего бойца. Во время операции наземный роботизированный комплекс (НРК) потерпел попадание вражеского FPV-дрона, "пережил" несколько сбросов, а также наехал на противопехотную мину.
Бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" ГПСУ промчались на бронетранспортере М113 к тяжелораненым военным, которых долгое время не могли эвакуировать. БТР оказался под шквальным огнем ВС РФ и выдержал серию прямых попаданий.