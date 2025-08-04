Понадобилось 30 минут: бойцы ВСУ провели уникальную операцию "Тачка" по эвакуации пострадавших (видео)

Осуществляя эвакуацию своего бойца, экипаж БпЛА "Mavic" стал свидетелем попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю смежного подразделения.

Related video

Бойцы Сил обороны провели молниеносную операцию по эвакуации побратима и смежника. Им понадобилось полчаса. Для эвакуации использовали обычную тачку. Об этом сообщили в пограничном подразделении "Феникс".

Эвакуация раненых — героизм бойцов "Фоникса" ВСУ

"Быстро, слаженно, эффективно. Экипаж пограничного подразделения "Феникс" эвакуировал с позиций раненого бойца "смежников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло на одном из самых горячих направлений в полосе ответственности подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Осуществляя эвакуацию своего бойца, который подвернул ногу, экипаж БпЛА "Mavic" стал свидетелем попадания вражеского FPV-дрона по автомобилю смежного подразделения.

Украинские защитники из "Феникса" оперативно оказали помощь пострадавшему бойцу и доложили руководству о ситуации. Сразу же было принято решение — кроме своего легкого 300-го эвакуировать и "смежника", который получил ранение ноги.

"Операция получила кодовое название "Тачка", ведь именно на тачке наши ребята и вывезли к точке эвакуации раненого собрата. На все у пилотов "Феникса" ушло не более 30 минут", — говорится в сообщении.

Эвакуация раненых — детали

Напомним, что бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады на одном из участков фронта смогли успешно эвакуировать тяжелораненного бойца к точке эвакуации. По дороге собратья из смежного подразделения успели еще оказать ему медицинскую помощь.

Также сообщалось, что робот ВСУ вывез с поля боя тело погибшего бойца. Во время операции наземный роботизированный комплекс (НРК) потерпел попадание вражеского FPV-дрона, "пережил" несколько сбросов, а также наехал на противопехотную мину.

Бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" ГПСУ промчались на бронетранспортере М113 к тяжелораненым военным, которых долгое время не могли эвакуировать. БТР оказался под шквальным огнем ВС РФ и выдержал серию прямых попаданий.