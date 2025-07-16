М113 выдержал FPV и мину: бойцы эвакуировали 11 побратимов под прямыми попаданиями ВС РФ (видео)

Бойцы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Государственной пограничной службы Украины промчались на бронетранспортере М113 к тяжелораненым военным, которых долгое время не могли эвакуировать. БТР оказался под шквальным огнем Вооруженных сил Российской Федерации и выдержал серию прямых попаданий. Видео с дрона показало детали спецоперации, после которой БТР прошило обломками насквозь.

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Спецоперация по спасению собратьев состоялась на границе Сумской и Курской областей, написал военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале. 11 бойцов находились на позициях. Чтобы их спасти, экипаж М113 пронесся сквозь все препятствия и совершил героический поступок, говорится в заметке. Цаплиенко убежден, что экипаж "Стального кордона" достоин награды.

Сообщение о событиях на Сумщине появилось в Telegram утром 16 июля. На видео видим, как М113 мчится по сельской дороге и вдруг происходит вспышка. Охваченная дымом, машина движется дальше. БТР заезжает под прикрытие деревьев, задерживается на несколько минут, и после этого мчится в обратном направлении. В камеру дрона попало еще одно прямое попадание, но и второй удар ВС РФ не остановил героический экипаж. Последние кадры показывают, как выглядит М113 после спецоперации. Видим разорванную в нескольких местах защитную сетку, поврежденные механизмы, расплавленные места на броне и десятки обломков средств поражения, которые прошили металл насквозь.

Цаплиенко написал, что БТР М113 двинулся на спасение собратьев и по нему сразу ударил оптоволоконный FPV-дрон ВС РФ. Экипаж не остановился, поехал дальше и забрал военных: трех тяжелораненых и восьмерых бойцов, которые давно были на позициях и ожидали замену. На обратном пути бронетранспортер попал под минометный огонь и произошло попадание мины калибра 120 мм, говорится в заметке. Журналисты сообщил, что экипаж также получил ранения, но вывез людей.

"Экипаж выдержал прямое попадание и довез всех бойцов ранеными, но живыми, до точки назначения. Сейчас все раненые ребята на реабилитации, а М113 стал на ремонт", — сообщил Цаплиенко.

На странице Facebook 15 отряда "Стальной кордон" ГПСУ пока не появился рассказ о героическом поступке военных.

Война РФ — что происходит под Сумами

В заметке журналиста не указано, на каком именно отрезке фронта на границе Сумской области Украины и Курской области РФ произошло событие. Согласно отчету Генштаба ВСУ, который появился утром 15 июля, на указанном направлении состоялось 26 штурмов ВС РФ. На карте боевых действий командования видим направления атак россиян на Сумы от Алексеевки, Беловоды, Юнаковки, Гуево.

Война РФ — ситуация в Сумской области по состоянию на 15 июля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 25 июня старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" рассказал о ходе наступления РФ в Сумской области. Как пояснил боец, ситуация несколько похожа на события под Волчанском год назад, весной 2024 года. По его словам, сначала происходит хаос, а затем налаживается оборона и начинаются контратаки. "Алекс" подытожил, что прорыва не будет, но останется "неприятный аппендикс".

Напоминаем, 14 июля Reuters написало о планах Кремля продолжить войну и о попытке захватить Сумы и Днепр, если будет возможность.