М113 витримав FPV та міну: бійці евакуювали 11 побратимів під прямими влучаннями ЗС РФ (відео)

Бійці 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України промчали на бронетранспортері М113 до важкопоранених військових, яких тривалий час не могли евакуювати. БТР опинився під шквальним вогнем Збройних сил Російської Федерації та витримав серію прямих влучань. Відео з дрона показало деталі спецоперації, після якої БТР прошило уламками наскрізь.

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Спецоперація з порятунку побратимів відбулась на кордоні Сумської та Курської областей, написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram-каналі. 11 бійців перебували на позиціях. Щоб їх врятувати, екіпаж М113 пронісся крізь усі перешкоди й вчинив героїчний вчинок, ідеться у дописі. Цаплієнко переконаний, що екіпаж "Сталевого кордону" вартий нагороди.

Допис про події на Сумщині з'явився у Telegram зранку 16 липня. На відео бачимо, як М113 мчить сільською дорогою і раптом стається спалах. Охоплена димом, машина рухається далі. БТР заїжджає під прикриття дерев, затримується на кілька хвилин, і після цього мчить у зворотному напрямку. У камеру дрона потрапило ще одне пряме влучання, але і другий удар ЗС РФ не спинив героїчний екіпаж. Останні кадри показують, як виглядає М113 після спецоперації. Бачимо розірвану у кількох місцях захисну сітку, пошкоджені механізми, розплавлені місця на броні та десятки уламків засобів ураження, які прошили метал наскрізь.

Цаплієнко написав, що БТР М113 рушив на порятунок побратимів і по ньому відразу вдарив оптоволоконний FPV-дрон ЗС РФ. Екіпаж не спинився, поїхав далі й забрав військових: трьох важкопоранених та вісьмох бійців, які давно були на позиціях і очікували заміну. На зворотному шляху бронетранспортер потрапив під мінометний вогонь і відбулось влучання міни калібру 120 мм, ідеться у дописі. Журналісті повідомив, що екіпаж також отримав поранення, але вивіз людей.

"Екіпаж витримав пряме влучання і довіз усіх бійців пораненими, але живими, до точки призначення. Зараз всі поранені хлопці на реабілітації, а М113 став на ремонт", — повідомив Цаплієнко.

На сторінці Facebook 15 загону "Сталевий кордон" ДПСУ поки не з'явилась розповідь про героїчний вчинок військових.

Війна РФ — що відбувається під Сумами

У дописі журналіста не вказано, на якому саме відтинку фронту на кордоні Сумської області України та Курської області РФ відбулась подія. Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 15 липня, на вказаному напрямку відбулось 26 штурмів ЗС РФ. На карті бойових дій командування бачимо напрямки атак росіян на Суми від Олексіївки, Біловоди, Юнаківки, Гуєво.

Війна РФ - ситуація в Сумській області старном на 15 липня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 25 червня старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" розповів про перебіг наступу РФ в Сумській області. Як пояснив боєць, ситуація дещо схожа на події під Вовчанськом рік тому, весною 2024 року. З його слів, спершу відбувається хаос, а потім налагоджується оборона і починаються контратаки. "Алекс" підсумував, що прориву не буде, але залишиться "неприємний апендикс".

Нагадуємо, 14 липня Reuters написало про плани Кремля продовжити війну і про спробу захопити Суми та Дніпро, якщо буде можливість.