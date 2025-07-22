Преодолел 14 км: робот ВСУ вывез тяжелораненного бойца, которому по дороге еще оказали помощь (видео)

Украинские защитники отправили наземный роботизированный комплекс за бойцом, который получил тяжелое ранение. Побратимы уложили его на носилки, и робот отправился по дороге в сторону точки эвакуации.

Related video

Бойцы 5-й штурмовой Киевской бригады на одном из участков фронта смогли успешно эвакуировать тяжелораненного бойца к точке эвакуации. По дороге собратья из смежного подразделения успели еще оказать ему медицинскую помощь. Об этом рассказали в телеграм-канале подразделения.

Так, украинские защитники отправили наземный роботизированный комплекс за бойцом, который получил тяжелое ранение. Побратимы уложили его на носилки, и робот отправился по дороге в сторону точки эвакуации.

Бойца везли осторожно и не быстро, чтобы лишний раз его не травмировать.

Однако, по дороге его состояние ухудшилось. Из-за чего операторы НРК обратились в смежное подразделение, которое стояло на пути движения робота.

Украинские защитники выбежали на дорогу, оказали дополнительную медицинскую помощь раненому и переложили его поудобнее, и робот дальше продолжил движение.

Раненого благополучно эвакуировали.

"В зоне огневого контроля противника наши воины провели эвакуацию раненого собрата с помощью наземной роботизированной платформы. Разработанная и усовершенствованная в боевых условиях, роботизированная система позволяет вывозить раненых с переднего края без риска для личного состава", — говорят в 5-й штурмовой Киевской бригаде.

Напомним, что украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный НРК AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также сообщалось, что бойцы ГПСУ из бригады "Стальной кордон" на американском бронетранспортере выдержали 2 попадания дронами и прямое попадание мины, но несмотря на это смогли добраться до раненых собратьев и эвакуировать их в медпункт.