Здолав 14 км: робот ЗСУ вивіз важкопораненого бійця, якому дорогою ще надали допомогу (відео)

Українські захисники відправили наземний роботизований комплекс за бійцем, який отримав важке поранення. Побратими уклали його на ноші, і робот вирушив дорогою в бік точки евакуації.

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Бійці 5-ї штурмової Київської бригади на одній з ділянок фронту змогли успішно евакуювати важкопораненого бійця до точки евакуації. Дорогою побратими із суміжного підрозділу встигли ще надати йому медичну допомогу. Про це розповіли в телеграм-каналі підрозділу.

Так, українські захисники відправили наземний роботизований комплекс за бійцем, який отримав важке поранення. Побратими уклали його на ноші, і робот вирушив дорогою в бік точки евакуації.

Бійця везли обережно і не швидко, аби зайвий раз його не травмувати.

Проте, дорогою його стан погіршився. Через що оператори НРК звернулися до суміжного підрозділу, який стояв на шляху руху робота.

Українські захисники вибігли на дорогу, надали додаткову медичну допомогу пораненому і переклали його зручніше, і робот далі продовжив рух.

Пораненого благополучно евакуювали.

"У зоні вогневого контролю противника наші воїни провели евакуацію пораненого побратима за допомогою наземної роботизованої платформи.Це не майбутнє – це вже сьогодення української армії. Розроблена та вдосконалена в бойових умовах, роботизована система дозволяє вивозити поранених із переднього краю без ризику для особового складу", — кажуть в 5-й штурмовій Київській бригаді.

Нагадаємо, що українська компанія Kvertus запускає в серійне виробництво модернізований НРК AD Berserk з функцією радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також повідомлялося, що бійці ДПСУ з бригади "Сталевий кордон" на американському бронетранспортері витримали 2 влучання дронами та пряме влучання міни, але попри це змогли дістатися поранених побратимів і евакуювати їх до медпункту.