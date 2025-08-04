Знадобилося 30 хвилин: бійці ЗСУ провели унікальну операцію "Тачка" з евакуації побатимів (відео)

Здійснюючи евакуацію свого бійця, екіпаж БпЛА "Mavic" став свідком влучання ворожого FPV-дрона по автомобілю суміжного підрозділу.

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Бійці Сил оборони провели блискавичну операціюз евакуації побратима і суміжника. Їм знадобилося пів години. Для евакуації використали звичайну тачку. Про це повідомили в прикордонному підрозділі "Фенікс".

Евакуація поранених - героїзм бійців "Фоніксу" ЗСУ

"Швидко, злагоджено, ефективно. Екіпаж прикордонного підрозділу "Фенікс" евакуював з позицій пораненого бійця "суміжників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася на одному із найгарячіших напрямків у смузі відповідальності підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс". Здійснюючи евакуацію свого бійця, який підвернув ногу, екіпаж БпЛА "Mavic" став свідком влучання ворожого FPV-дрона по автомобілю суміжного підрозділу.

Українські захисники з "Феніксу" оперативно надали допомогу постраждалому бійцю й доповіли керівництву про ситуацію. Одразу ж було ухвалено рішення — окрім свого легкого 300-го евакуювати й "суміжника", який отримав поранення ноги.

"Операція отримала кодову назву "Тачка", адже саме на тачці наші хлопці й вивезли до точки евакуації пораненого побратима. На все у пілотів "Фенікса" пішло не більше 30 хвилин", — йдеться у повідомленні.

Евакуація поранених — деталі

Нагадаємо, що бійці 5-ї штурмової Київської бригади на одній з ділянок фронту змогли успішно евакуювати важкопораненого бійця до точки евакуації. Дорогою побратими із суміжного підрозділу встигли ще надати йому медичну допомогу.

Також повідомлялося, що робот ЗСУ вивіз з поля бою тіло загиблого бійця. Під час операції наземний роботизований комплекс (НРК) зазнав влучання ворожого FPV-дрону, "пережив" кілька скидів, а також наїхав на протипіхотну міну.

Бійці 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" ДПСУ промчали на бронетранспортері М113 до важкопоранених військових, яких тривалий час не могли евакуювати. БТР опинився під шквальним вогнем ЗС РФ та витримав серію прямих влучань.