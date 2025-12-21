В Сумской области войска РФ зашли в приграничное село и вывезли более 50 жителей: что известно

В ночь на 20 декабря ситуация в приграничных районах Сумской области резко обострилась. Российские подразделения зашли непосредственно в село Грабовское Краснопольской громады, расположенное всего в 200 метрах от государственной границы Украины, и вывезли около 50 жителей на территорию РФ.

Российские военные воспользовались близостью населенного пункта к границе и оперативно установили контроль над селом, сообщило 20 декабря издание "Кордон.Медиа".

По предварительным данным, в Грабовском оставалось немногим более 50 жителей, которые ранее официально отказались от эвакуации. Все они были насильно вывезены на территорию Российской Федерации. Оккупационные силы заявили, что депортация проводится в рамках так называемых "фильтрационных мероприятий", что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Информацию о вывозе гражданских лиц подтвердила староста села Грабовское Лариса Кремезна в комментарии "Суспільному".

Відео дня

"Там оставалось полсотни человек. Их вывезли на территорию РФ", — сообщила она, уточнив, что среди депортированных детей не было.

Соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула подтвердил "Суспільному", что в районе Грабовского фиксируется активизация российских подразделений. По его словам, ситуация продолжает уточняться.

Село Грабовское, Сумской области Фото: deepstatemap.live

Факт пересечения границы и захвата населенного пункта официально подтвердили в Вооруженных силах Украины.

Как сообщил в комментарии "Украинской правде" офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий, российские войска действительно вошли в Грабовское, после чего Силы обороны были вынуждены отойти с нескольких позиций в этом районе.

По его словам, после захвата села российские военные принудительно вывезли на территорию РФ более 50 гражданских граждан Украины. В основном это мужчины и женщины пожилого возраста, самой старшей из депортированных — 89 лет.

На фоне обострения ситуации военные и местные власти вновь призывают жителей приграничных территорий не отказываться от эвакуации. По данным ВСУ, Сумская областная власть уже организовала масштабный процесс эвакуации — из опасных районов вывезли более 30 тысяч человек. При этом еще почти 5700 жителей, среди которых 38 детей, до сих пор не согласились покинуть прифронтовую зону.

Ранее сообщалось, что Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области оказались в перечне регионов, из которых проводится обязательная эвакуация детей. Речь идет особенно о тех прифронтовых населенных пунктов, где постоянные обстрелы.