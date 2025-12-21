У селі на Сумщині, звідки росіяни депортували 50 людей, тривають бої, — Об'єднані сили

Сили оборони вибивають окупантів з Грабовського. У сусідньому Рясному росіян немає.

Вдень у неділю, 21 грудня, у прикордонному селищі Грабовське Краснопільського району Сумської області тривають бої. Про це повідомляє пресслужба Угруповання Об'єднаних сил.

Зазначається, що українські оборонці докладають зусиль до вибиття російських окупантів на їхню територію.

Село Грабовське на Сумщині

Також повідомляється, що в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 20 грудня, російські війська увійшли в село Грабовське та вивезли до РФ понад п'ятдесят людей для проведення так званих "фільтраційних заходів". У населеному пункті, яке розташоване безпосередньо на кордоні, залишалися цивільні, які відмовилися від евакуації. Також повідомлялося, що російські підрозділи пересувалися у напрямку хутора Високий та села Рясне.

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій повідомляв, що росіяни примусово вивезли до РФ чоловіків та жінок похилого віку, найстаршій із яких 89 років.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець інформував, що військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали близько 50 мирних жителів Грабівського 18 грудня. Людей утримували без доступу до засобів зв'язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли за межі України.