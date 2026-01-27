Что случилось с гражданскими, которые спасались с Грабовского: действия РФ "за пределами морали", — журналистка

Двое гражданских жителей села Грабовское в Сумской области решили эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Люди не спаслись, поскольку по ним ударили два дрона Вооруженных сил Российской Федерации, рассказала военный корреспондент, объяснив, как россияне действуют в оккупированном селе.

Процесс неудачной эвакуации попал на видео дрона бойцов ВСУ, которые пытались вывести гражданских из Грабовского, говорится в заметке корреспондента медиа ТСН Юлии Кириенко-Мериновой. Украинские военные, которые прислали запись, отметили, что шокированы действиями россиян, которые совершают такие преступления против гражданских.

Сообщение Кириенко появилось днем 27 января. На видео — мужчина, который тянет санки с женщиной, а сверху за ними следит дрон. Журналистка уточнила, что выход людей контролировали бойцы ВСУ, которые сбрасывали им воду и показывали, в каком направлении двигаться. Гражданские не спаслись, поскольку россияне двумя прицельными ударами их убили. Фокус не публикует видео по этическим соображениям.

Відео дня

"Очередное преступление россиян, которым не писаны никакие конвенции войны. Пилоты "вели" гражданских и подальше от села их ждали для дальнейшей эвакуации. Но гражданские не дошли. Потому что существуют россияне", — говорится в заметке.

Кириенко также вспомнила о том, как ВС РФ проникли в село и теперь охотятся дронами на украинцев — на людей старшего возраста, которые задержались на оккупированной территории. Журналистка не назвала подразделений, которые потеряли позиции, но подчеркнула, что понимает "КТО допустил такую ситуацию в до недавнего времени тихом Грабовском".

Наступление РФ — Кириенко о ситуации в Грабовском, 27 января Фото: Скриншот

Наступление РФ — ситуация в Грабовском

На карте боевых действий DeepState обозначена красная зона на территории села Грабовское Сумской области. Ориентировочная площадь территории, оккупированной ВС РФ, — около 7,36 кв. км. Подконтрольная россиянам зона тянется вдоль украинско-российской границы на длину 6 км и вглубь на 1-1,5 км. Западнее — серая зона такой же площади, которую удерживают бойцы Сил обороны.

Наступление РФ — линия фронта в Грабовском Сумской области, 27 января Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Сумской области, в результате чего потеряли сало Грабовское. События развернулись во второй половине декабря 2025 года: аналитики DeepState сначала обозначили, что село оказалось в серой зоне, а уже 23 декабря — в российской оккупации. Выяснилось, что россияне заметили слабую оборону на этом участке границы. Дроны ВС РФ показали, что бойцы СОУ, которые должны были удерживать участок, вместо этого пили и даже передавали оружие гражданским. Противник воспользовался ситуацией и 20 января вошел в населенный пункт, депортировав оттуда около 50 гражданских (в том числе и детей) и 13 военнослужащих. Позже россияне попытались прорваться дальше на запад, в сторону села Рясное, но их остановили Силы обороны.

Напоминаем, 3 января пресс-служба Группировки объединенных сил сообщила, в каких направлениях могут наступать ВС РФ в начале 2026 года.