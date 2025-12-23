В Грабовское зашли около 100 оккупантов: в ВСУ рассказали о боях в Сумской области

Во время внезапной атаки на село Грабовское в Сумской области в него зашли около 100 оккупантов. Сейчас украинские защитники пытаются выбить врага с занятых позиций.

О ситуации в селе Грабовское начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільного". Он пояснил, что россияне вошли в населенный пункт внезапно с целью захватить его и пойти дальше, на село Рясное.

"По состоянию на сейчас они закрепляются в южной части. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", — доложил Трегубов.

Он отметил, что село Грабовское расположено непосредственно на границе с РФ, и пребывание в нем не может быть безопасным. По словам начальника отдела коммуникаций ГОС, относительно обезопасить этот населенный пункт от вражеских атак можно только в случае, если украинские войска закрепятся минимум на 5 км вглубь российской территории и создадут там зону контроля.

Відео дня

Ситуация в селе Грабовском по данным DeepState по состоянию на 22 декабря Фото: скриншот

Ситуация в селе Грабовском: что известно

О том, что ВС РФ ворвались в приграничное село на Сумщине и депортировали 50 местных жителей, СМИ сообщили вечером 20 декабря.

Пресс-служба Группировки объединенных сил 21 декабря докладывала, что в селе Грабовское Сумской области, откуда россияне депортировали 50 человек, продолжаются бои.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря рассказал, что в Грабовском на Сумщине россияне взяли в плен не только 52 гражданских, но и 13 военных. По его словам, украинские защитники могли уничтожить оккупантов артиллерией и дронами на расстоянии, но не стали этого делать, чтобы не навредить мирному населению.