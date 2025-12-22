13 военных попали в плен: Зеленский рассказал, что произошло в Грабовском в Сумской области

Оккупанты зашли в приграничное село Грабовское Сумской области и вывели из него 52 граждан Украины, среди которых были и дети. Также в плен попали 13 украинских военнослужащих.

Об инциденте в селе Грабовское президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами 22 декабря, видеозаписи которого опубликовало агентство УНИАН. По его словам, гражданских, которые оставались в населенном пункте, уговаривали эвакуироваться вглубь Украины долгое время, но по разным причинам они отказывались.

Зеленский рассказал, что из 52 жителей Грабовского примерно 17-18 человек были призывного возраста, а остальные — женщины и дети.

"Удивлен, что там были дети. Эти 52 человека там живут, и имеют, как я понимаю, какой-то диалог и какие-то отношения с теми, кто на территории Российской Федерации. Люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что русские военные зайдут и заберут их в плен. Вот что произошло", — сказал президент.

Он добавил, что кроме гражданских в плен оккупантов попали 13 украинских военных.

"Наши войска могли уничтожить врага на расстоянии артиллерией и дронами, просто не стали этого делать, потому что там гражданские. Не хотели убить или ранить гражданских", — пояснил президент Украины.

Грабовское Сумской области на карте DeepState 21 декабря Фото: скриншот

В Покровске, по словам Зеленского, ситуация неизменна, и меняется только количество россиян, находящихся в черте города. На сегодня внутри Покровска, по докладам командования, находятся примерно 1 100 россиян.

"Что касается Мирнограда, там идет большое давление со стороны России — наши держат позиции", — сказал президент.

В Купянске Силы обороны зачистили еще полкилометра, а россиян там, по оценкам военных, остается до 100 человек.

ВС РФ зашли в село Грабовское: детали

О том, что оккупанты ворвались в приграничное село Грабовское Краснопольского района в Сумской области и депортировали более 50 жителей, сообщило вечером 20 декабря издание "Кордон.Медиа".

Пресс-служба Группировки Объединенных сил 21 декабря сообщала, что в селе Грабовское продолжаются боевые, а украинские защитники прилагают усилия, чтобы выбить россиян обратно на их территорию.

Аналитики проекта DeepState 21 декабря писали, что благоприятные условия для прорыва на Сумщине для оккупантов создало "безответственное отношение" к выполнению служебных обязанностей на позициях в селе Грабовское.