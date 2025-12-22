Прорыв на Сумщине: кто открыл россиянам дорогу в Грабовское

Внезапный прорыв россиян у Грабовского обнажил слабые места обороны на Сумщине. DeepState заявляет о халатности военных. Фокус выяснил, как это могло способствовать атаке и вывозу более 50 гражданских, и почему эксперты призывают не делать поспешных выводов.

Аналитический проект DeepState обвинил часть украинских военных в "безответственном отношении" к выполнению служебных обязанностей на позициях в приграничном селе Грабовское в Сумской области. По данным источника, это поведение могло создать благоприятные условия для действий российских сил на этом участке фронта.

Группа "похожая на личный состав с оружием", удерживавшая позиции у границы, якобы не была должным образом проверена и контролируема, отмечают аналитики. В сообщении DeepState говорится, что бойцы:

предоставляли табельное оружие местным жителям;

игнорировали активность вражеских беспилотников;

могли позволять себе "пиры" под наблюдением российских БПЛА.

Эти утверждения сопровождаются фото, которые, по данным DeepState, сделаны с видеозаписей беспилотников. Аналитики считают, что такая ситуация свидетельствует о необходимости аудита пограничных участков и проверки удержания позиций.

Эксперты также отметили, что село Грабовское сейчас находится в так называемой "серой зоне", где продолжаются боевые действия и регулярные удары украинских дронов по позициям противника.

Что случилось в Грабовском?

В ночь на 20 декабря 2025 года российские войска прорвали границу в этом приграничном населенном пункте и принудительно вывезли в РФ более 50 гражданских лиц, сообщают украинские источники.

Большинство из них — пожилые люди, которые отказались эвакуироваться несмотря на предупреждение, а самая старшая из вывезенных — 89-летняя женщина. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил информацию о принудительном вывозе жителей и отсутствие контакта с ними после этого.

По информации Объединенных сил, украинские военные продолжают оборону Грабовского и ведут бои за возвращение контроля над населенным пунктом. В соседнем селе Рясное пока подтверждено отсутствие российских подразделений.

Как РФ воспользовалась "слабым местом" на Сумщине

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию в Грабовском на Сумщине, отмечает, что прорыв российских войск стал возможным из-за неготовности обороны и хаоса на позициях одного из украинских подразделений. По его словам, российская атака была не столько результатом силы противника, сколько следствием халатности на отдельном участке границы.

"Не подготовлены, там просто беспорядок в одном из подразделений, которое отвечало за оборону этого участка границы. Россияне, я думаю, и вылазку эту сделали после того, как поняли, какой там бардак", — говорит Фокусу эксперт.

Он подчеркивает, что нельзя обобщать вину на всю бригаду, ведь бригада — большое формирование с несколькими батальонами и ротами, где существует вертикаль командования. Наказание должно касаться конкретных должностных лиц.

"Есть командир, который непосредственно отвечал за организацию обороны границы на этом участке. Его надо установить, и он должен ответить, потому что согласно уставу командир отвечает за дисциплину в подразделении и за выполнение поставленных задач", — продолжает Жданов.

Прорыв россиян на Сумщине: риски для региона

Эксперт добавляет, что российская операция носит характер локального прорыва, а не начала наступательной кампании. По его оценке, враг действовал после длительного наблюдения:

"Россияне же не один день следили. Вы смотрите, сколько они видео выложили".

Он отмечает, что накопление ударной группировки украинская разведка обязательно бы обнаружила и, по его мнению, дальше пограничного инцидента это не будет иметь развития. Если бы там накапливалась какая-то ударная группа, Украина бы об этом знала.

Отвечая на вопрос о возможности привлечения виновных к ответственности, Жданов признает, что реакция командования может быть непредсказуемой.

"Все будет зависеть от командира бригады, от командования. Или они вытащат грязное белье на всеобщее обсуждение, или будут пытаться замолчать ситуацию и сказать, что россияне подавляющими силами зашли", — говорит Жданов.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что угроза масштабного наступления на Сумщине пока отсутствует. Он описывает общий баланс сил на направлении: украинские войска удерживают плацдармы на территории Курской области, что создает для россиян дополнительные осложнения.

"Мы в районе Теткино и Гуево удерживаем два небольших плацдарма, и россияне даже не пытаются нас выбить. Российские войска перебросили боеспособные десантные части с этого направления на Покровское, где их уже ввели в бой как резерв. Зато на сумском и черниговском отрезках действуют пехотно-стрелковые подразделения, а весь участок теперь находится в зоне ответственности Ленинградского военного округа, то есть группировки "Север", которая фактически отсоединена от общего фронта", — рассказывает Жданов.

Эксперт напоминает, что система контроля со стороны штабов должна была бы исключить подобную безответственность со стороны военных.

"Если бригада имеет участок границы, то есть представитель штаба бригады, который должен ездить с проверками и наводить порядок, чтобы карась не дремал. Зато военные на позициях передавали оружие гражданским, которые стреляли по дронам наугад, а под беспилотниками устраивали застолья", — говорит эксперт.

Он называет произошедшее "дичью", которую россияне просто использовали для внезапного захода в село.

Враг на Сумщине: почему рано делать выводы

Военный обозреватель Денис Попович призывает воздержаться от поспешных обвинений в адрес украинских военных в связи с событиями в Грабовском на Сумщине. По его словам, оценивать качество организации обороны без пребывания на месте некорректно.

Обозреватель отмечает, что на данный момент подтвержден факт пересечения границы российскими силами на новом участке Сумской области и принудительного вывоза около 50 гражданских, преимущественно пожилых людей, которые не захотели или не смогли эвакуироваться.

Он признает, что намерения российских войск пока остаются непонятными.

"Цели россиян пока неизвестны. Возможно, они хотят продвинуться дальше, чтобы перерезать трассу Сумы-Харьков. Надо следить за ситуацией", — говорит Фокусу Попович.

Он отмечает, что для региона существует ряд рисков — от постоянных обстрелов до непосредственного присутствия российских военных на украинской территории.

Относительно последнего инцидента, он советует воздерживаться от окончательных выводов до появления большего количества информации:

"Относительно нового случая, еще раз повторяю, надо следить за развитием событий".

Напомним, российские войска в Купянске Харьковской области находятся в окружении. Бои за пределами ключевого города вблизи границы с РФ продолжаются.

Параллельно с этим, россияне оккупировали Звановку в Донецкой области, а также имели продвижение в районе еще четырех населенных пунктов в регионе.