Россияне захватили Звановку в Донецкой области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов, — DeepState (карта)

Россияне оккупировали Звановку в Донецкой области, а также имели продвижение в районе еще четырех населенных пунктов в регионе.

Кроме Звановки, враг также продвинулся возле Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState ночью 22 декабря.

"Враг оккупировал Звановку, а также продвинулся вблизи Свято-Покровского, Пазено, Орехово-Васильевки и в Федоровке", — говорится в сообщении аналитиков.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта. Карта демонстрирует, что территория Звановки закрасилась в красный цвет.

DeepState | ВС РФ оккупировали Звановку в Донецкой области

Также на карте видно продвижение врага в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

DeepState | ВС РФ продвинулись у Федоровки и возле Пазено

DeepState | ВС РФ продвинулись возле Орехово-Васильевки

В Генштабе ВСУ пока не комментировали информацию о захвате россиянами Звановки и данные о продвижении ВС РФ в Донецкой области.

Ситуация на поле боя в Донецкой области

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 21 декабря рассказал о ситуации на фронте. Россияне активно атакуют на разных направлениях в Донецкой области, в частности на Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Покровском и Александровском.

Лиманское направление: ВСУ отбили 15 вражеских штурмов в направлении 9 населенных пунктов, 4 боестолкновения продолжаются до сих пор;

Славянское направление: ВС РФ осуществили 5 атак вблизи Ямполя и Северска;

Краматорское направление: враг совершил 3 попытки продвижения в районе 3 населенных пунктов;

Константиновское направление: на поле боя произошло не менее 24 боевых столкновения;

Покровское направление: враг 47 раз атаковал в районе 13 населенных пунктов.

В то же время россияне имеют значительные потери на Покровском направлении. По данным ведомства, за предыдущие сутки здесь Силы обороны ликвидировали около 100 военных ВС РФ, среди которых около половины — безвозвратно.

Напомним, 20 декабря издание "Кордон.Медиа" сообщило, что россияне ворвались в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда более 50 жителей.

Также 20 декабря Мирноград перешел в "серую зону" на карте DeepState: военные ответили, что сейчас происходит в городе.