Росіяни захопили Званівку на Донеччині і просунулися біля кількох населених пунктів, — DeepState (мапа)
Росіяни окупували Званівку у Донецькій області, а також мали просування у районі ще чотирьох населених пунктів у регіоні.
Окрім Званівки, ворог також просунувся біля Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState уночі 22 грудня.
"Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці", — йдеться у повідомленні аналітиків.
Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту. Карта демонструє, що територія Званівки зафарбувалася у червоний колір.
Також на мапі видно просування ворога у районі кількох населених пунктів на Донеччині.
У Генштабі ЗСУ поки що не коментували інформацію про захоплення росіянами Званівки та дані про просування ЗС РФ на Донеччині.
Ситуація на полі бою у Донецькій області
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 грудня розповів про ситуацію на фронті. Росіяни найактивніше атакують на різних напрямках у Донецькій області, зокрема на Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському.
- Лиманський напрямок: ЗСУ відбили 15 ворожих штурмів у напрямку 9 населених пунктів, 4 боєзіткнення тривають досі;
- Слов'янський напрямок: ЗС РФ здійснили 5 атак поблизу Ямполя та Сіверська;
- Краматорський напрямок: ворог здійснив 3 спроби просування у районі 3 населених пунктів;
- Костянтинівський напрямок: на полі бою відбулося щонайменше 24 бойових зіткнення;
- Покровський напрямок: ворог 47 разів атакував у районі 13 населених пунктів.
Водночас росіяни мають значні втрати на Покровському напрямку. За даними відомства, за попередню добу тут Сили оборони ліквідували близько 100 військових ЗС РФ, з-поміж яких близько половини — безповоротно.
Нагадаємо, 20 грудня видання "Кордон.Медіа" повідомило, що росіяни увірвалися до прикордонного села у Сумській області та вивезли звідти понад 50 мешканців.
Також 20 грудня Мирноград перейшов у "сіру зону" на карті DeepState: військові відповіли, що наразі відбувається у місті.