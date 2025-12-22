Росіяни захопили Званівку на Донеччині і просунулися біля кількох населених пунктів, — DeepState (мапа)

Росіяни окупували Званівку у Донецькій області, а також мали просування у районі ще чотирьох населених пунктів у регіоні.

Окрім Званівки, ворог також просунувся біля Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState уночі 22 грудня.

"Ворог окупував Званівку, а також просунувся поблизу Свято-Покровського, Пазено, Оріхово-Василівки та у Федорівці", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту. Карта демонструє, що територія Званівки зафарбувалася у червоний колір.

DeepState | ЗС РФ окупували Званівку на Донеччині

Також на мапі видно просування ворога у районі кількох населених пунктів на Донеччині.

DeepState | ЗС РФ просунулися у Федорівці і біля Пазено

DeepState | ЗС РФ просунулися біля Оріхово-Василівки

У Генштабі ЗСУ поки що не коментували інформацію про захоплення росіянами Званівки та дані про просування ЗС РФ на Донеччині.

Відео дня

Ситуація на полі бою у Донецькій області

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 грудня розповів про ситуацію на фронті. Росіяни найактивніше атакують на різних напрямках у Донецькій області, зокрема на Лиманському, Слов'янському, Краматорському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському.

Лиманський напрямок: ЗСУ відбили 15 ворожих штурмів у напрямку 9 населених пунктів, 4 боєзіткнення тривають досі;

Слов'янський напрямок: ЗС РФ здійснили 5 атак поблизу Ямполя та Сіверська;

Краматорський напрямок: ворог здійснив 3 спроби просування у районі 3 населених пунктів;

Костянтинівський напрямок: на полі бою відбулося щонайменше 24 бойових зіткнення;

Покровський напрямок: ворог 47 разів атакував у районі 13 населених пунктів.

Водночас росіяни мають значні втрати на Покровському напрямку. За даними відомства, за попередню добу тут Сили оборони ліквідували близько 100 військових ЗС РФ, з-поміж яких близько половини — безповоротно.

Нагадаємо, 20 грудня видання "Кордон.Медіа" повідомило, що росіяни увірвалися до прикордонного села у Сумській області та вивезли звідти понад 50 мешканців.

Також 20 грудня Мирноград перейшов у "сіру зону" на карті DeepState: військові відповіли, що наразі відбувається у місті.