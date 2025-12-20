Мирноград перейшов у "сіру зону" на мапі DeepState: що кажуть військові

За даними аналітиків DeepState, місто Мирноград Покровського району Донецької області перейшло в "сіру зону", тобто не контролюється ані російською, ані українською стороною. В ОК "Схід" своєю чергою повідомляють, що Сили оборони тримають рубежі та ліквідовують окупантів на підступах до міста.

Інформація про бої в Мирнограді відображена на мапі DeepState, оновленій ввечері 19 грудня. Днем раніше, 18 грудня, аналітики маркували значну частину міста як підконтрольну Силам оборони України.

Мирноград на мапі DeepState 18 грудня Фото: скриншот

Станом на 19 грудня весь Мирноград на мапі DeepState позначений як територія, що потребує уточнення даних.

Мирноград на мапі DeepState 19 грудня Фото: скриншот

Також станом на 19 грудня в DeepState повідомили про просування окупантів поблизу Дронівки та Сіверська Донецької області.

Дронівка та Сіверськ 19 грудня на мапі DeepState Фото: скриншот

Крім того, за інформацією аналітиків росіяни просунулися в районі Вишневого Дніпропетровської області.

Ситуація біля Вишневого згідно з мапою DeepState на 19 грудня Фото: скриншот

Бої в Мирнограді: інформація від командування

В оперативному командуванні "Схід" станом на 10:00 20 грудня доповідали, що в Мирнограді підрозділи Сил оборони продовжують тримати оборонні рубежі та ліквідовувати росіян на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації", — сказали в ОК "Схід".

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8:00 20 грудня розповіли, що на Покровському напрямку українські бійці зупинити 45 штурмових і наступальних дій росіян, зокрема й біля Мирнограда та Гришиного. Також у Генштабі доповіли про сім російських атак на позиції Сил оборони на Слов'янському напрямку в районах Серебрянки, Дронівки та у бік Платонівки.

Ситуація в Мирнограді: що кажуть військові

Боєць із позивним "Мучной" стверджує у своєму Telegram-каналі, що росіяни на Покровському напрямку осаджують село Гришине, забігаючи хвилями малими піхотними групами та намагаючись закріпитися глибше в населеному пункті.

"У більшості випадків їм це вдається — південна частина вже під частковим контролем ворога, там вони сидять і чіпляються за кожен двір", — сказав військовий.

За його словами, далі "сіра зона" розширюється: росіяни "рояться" в Гришиному, обходять і чинять тиск з флангів. При цьому окупанти, за даними "Мучного", займаються охопленням центру Мирнограда, де лишаються лише окремі осередки опору Сил оборони.

"Суцільної лінії там уже немає!" — сказав боєць.

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер" ввечері 19 грудня писав, що опис ситуації в Мирнограді від OSINT-аналітиків приблизно відповідає дійсності, та особовий склад окремих підрозділів лишається в самому міста та продовжує бойові дії.

"Зона впливу та присутності СОУ дещо більше, ніж це зображують, і не обмежена міськими забудовами в Мирнограді, але велика проблема — це майже нереальна логістика, яка ускладнює забезпечення військ, що з часом створює ще більше проблем та погіршує ситуацію", — зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, ветеран, старший лейтенант та експерт Микола Мельник в опублікованому 18 грудня інтерв'ю пояснював, чому фронт під Сіверськом "прогинається". Він зазначав, що окупанти на цій ділянці намагаються застосувати тактику перерізання логістики, як і в Покровську та Мирнограді.

В ОК "Схід" 15 грудня розповідали, що ситуація в Покровську та Мирнограді "складна", проте на цьому відтинку фронту налагодилися нові логістичні шляхи для Сил оборони.